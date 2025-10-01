01.10.2025  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL - Webinar: Abdichtung im Verbund nach DIN 18534

Am 13.11.2025 um 15:00 Uhr

Gewerkeübergreifende Lösungen im abgestimmten System

Produkte und Bauweisen rund um die Abdichtung von Gebäuden haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die Lösungen müssen über Jahrzehnte zuverlässig gegen Feuchteschäden schützen. Dabei wird die Abstimmung der Gewerke Sanitär und Fliese, vom privaten Badezimmer über die gewerblich genutzte Küchenanlage bis hin zum Schwimmbad, immer wichtiger, um Schäden durch mangelhaft Abdichtung zu verhindern.

Das Online Praxis Webinar „Abdichtung im Verbund“ richtet sich an alle am Bau Beteiligten und gibt einen kompakten Einblick in die wichtigsten Themen rund um den dauerhaft dichten Einbau und Anschluss von Bodenabläufen und Entwässerungsrinnen.

Wir machen Sie auf die häufigsten Fehler in der Praxis aufmerksam und zeigen, neben der Auswahl der richtigen Lösungen und Komponenten, den fachgerechten Anschluss der Ablauftechnik in der Verbundabdichtung im geprüften System.

Lassen Sie sich von erfahrenen Profis zeigen, wie sie Fehler in der Planung vermeiden und in der Praxis sicher ausführen.

Stellen Sie Ihre individuellen Fragen im Chat und profitieren Sie so von der Erfahrung führender Marken.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Inhalte

Einstieg in das Thema: Schadensfälle

  • Regelwerke 
  • Definitionen 
  • Abdichtungsuntergründe in Abhängigkeit zur Wassereinwirkungsklasse 
  • Abdichtungsstoffe 
  • Systemkomponenten: Dichtbänder/Manschetten und abgestimmte Verlegemörtel 
  • Anschluss der Verbundabdichtung an normkonforme Einbauteile

Einstieg in das Thema:  Wie ein Bodenablauf funktioniert und was alles schieflaufen kann 

  • Die wichtigsten Regeln 
  • Schallschutz, Brandschutz, Ablaufleistung 
  • Lösungen/ Einbau/ Anschluss

Die Gesamtdauer beträgt ca. 90 Minuten

Die Teilnahme ist kostenlos

Kursanmeldung

13.11.2025 Abdichtung im Verbund (Live-Webinar)

Anmeldefrist: 13. Nov 2025, 15:00  
Veranstaltungszeitraum: 13. Nov 2025, 15:00 - 16:30  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
