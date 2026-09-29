15.10.2026 | 9:00 - 10:30 Uhr | Abdichtung im Verbund (Fokus PCI) Das kompakte Online-Update - DIN 18534, Schnittstellen & Praxis-Tipps, in 90 Minuten

Worum es geht

Sie haben keine Zeit für einen ganzen Tag Seminarreise, müssen aber bei der DIN 18534 auf dem neuesten Stand bleiben? Wir bringen die Baustelle auf Ihren Bildschirm!



SCHÖNOX, PCI und KESSEL bündeln ihr Expertenwissen in einem intensiven 90-Minuten-Webinar. Wir fokussieren uns auf das Wesentliche: Die kritische Schnittstelle zwischen Sanitär und Fliese.

Warum Sie sich einloggen sollten

Fehler vermeiden: Wir analysieren echte Schadensbilder aus der Praxis und zeigen Lösungen für dauerhaft dichte Ergebnisse in privaten und gewerblichen Bädern.



Das DIN-Update (Kompakt): Was ändert sich mit der Überarbeitung der DIN 18534 (Okt. 2025)? Wir liefern Ihnen die Fakten ohne langes Vorgeplänkel.



Der Praxis-Zoom: Statt trockener Folien zeigen wir Ihnen per Video-Einspieler und Live-Kommentar die entscheidenden Handgriffe. Sehen Sie im Detail wie Abdichtung und Ablauftechnik sicher verbunden werden.



Live-Q&A: Stellen Sie Ihre Fragen direkt im Chat an unsere Experten von SCHÖNOX, PCI und KESSEL.



Sichern Sie sich Ihren Platz!

Produktfokus

15.10.2026 - Fokus auf PCI-Produkte



01.12.2026 - Fokus auf SCHÖNOX-Produkte

Ihre Agenda (90 Minuten Power-Wissen)

Theorie & Regelwerk (SCHÖNOX/PCI): Die wichtigsten Updates zur DIN 18534 und richtige Auswahl der Abdichtungskomponenten.



Schnittstelle Entwässerung (KESSEL): Bodenabläufe richtig planen: Schallschutz, Brandschutz, Ablaufleistung und die schnelle Auswahl der passenden Lösungen.



Die virtuelle Baustelle (Praxis-Teil): Kommentierte Demonstration: Wir bauen eine Dusche. Vom Estrich über den Dichtband-Anschluss bis zur fertigen Fläche – wir zoomen genau dorthin, wo es knifflig wird.



Experten-Chat: Klärung Ihrer individuellen Fragen zur Ausführung und Planung.

Zielgruppe

Ideal für Architekten, Planer und Fachhandwerker, die ein schnelles, technisches Update suchen.

Referenten

Markus Maier (SIKA-PCI), Stefan Marx (SIKA-SCHÖNOX) & Andreas Molitor (KESSEL)

Die Gesamtdauer beträgt ca. 90 Minuten



Die Teilnahme ist kostenlos

Webinartermine

15.10.2026 | 9:00 - 10:30 Uhr | Abdichtung im Verbund (Fokus PCI)

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

01.12.2026 | 15:00 - 16:30 Uhr | Abdichtung im Verbund (Fokus SCHÖNOX)

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

Hier finden Sie unsere Präsenz-Veranstaltungen zum Thema