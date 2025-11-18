Weihnachten ist die Zeit des Gebens: für die KESSEL SE + Co. KG auch in diesem Jahr ein Anlass, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu versenden, spendet der Entwässerungsspezialist insgesamt 20.000 Euro an zwei gemeinnützige Organisationen: den ELISA Familiennachsorge e.V. aus Ingolstadt und den Smile and Help e.V., der sich in Tansania für benachteiligte Kinder engagiert. Beide Vereine erhalten jeweils 10.000 Euro.



„KESSEL ist ein Familienunternehmen, das fest in der Region verwurzelt ist, aber auch international präsent ist und über Grenzen hinausgeht. Soziales Engagement ist für uns keine einmalige Aktion, sondern Ausdruck unserer Haltung: Jedes Unternehmen trägt Verantwortung und wir möchten unseren Beitrag leisten, wo Hilfe unmittelbar ankommt. Der Einsatz der beiden Organisationen ist beeindruckend und verdient unseren größten Respekt“, betont Stefan Grenzebach, Vorstandsvorsitzender der KESSEL SE + Co. KG.



Regional im Einsatz für schwerkranke Kinder

Seit über 25 Jahren steht der ELISA Familiennachsorge e.V. (www.elisa-familiennachsorge.de) mit Standorten in Ingolstadt und Neuburg an der Donau Familien mit schwerst-, chronisch- und krebskranken Kindern zur Seite. Rund 80 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützen sie mit medizinischer und palliativer Versorgung, ambulanter Pflege, Hospizdiensten und Angeboten für Geschwister, Eltern und Angehörige – von Seelsorge über Trauergruppen bis zu therapeutischen Begleitungen. Schirmherr der Einrichtung ist Bundesminister a.D. Horst Seehofer.



Hilfe über Grenzen hinweg

International engagiert sich KESSEL über den Smile and Help e.V. (www.smileandhelp.org), der auf Initiative des ehemaligen KESSEL-Mitarbeitenden Roland Benkeser gegründet wurde. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand widmet er sich nun vollständig seinem Herzensprojekt in Tansania. Der Verein baut mit engagierten Partnern vor Ort Schulen und Waisenhäuser, ermöglicht Krankenversicherungen für Kinder, unterstützt Mädchen und Jungen mit Behinderungen und schafft sichere Spiel- und Sportplätze. Prominente Unterstützerin und Botschafterin des Projekts ist Giulia Gwinn, Kapitänin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Ihr Ziel: Mädchen und Jungen Zugang zu Bildung, Hoffnung und Perspektive für eine bessere Zukunft zu geben.



Dank und Beteiligung

„Wir möchten uns in diesem Jahr bewusst auf das Wesentliche besinnen: auf Gesundheit, Zufriedenheit und das Miteinander. Statt Kundengeschenken geben wir den Betrag an soziale Projekte weiter, die anderen Menschen echte Chancen eröffnen. Die Wertschätzung dieser wichtigen Arbeit ist sicher auch im Sinne unserer Kunden“, ist Alexander Kessel (Vorstand Vertrieb und Marketing) überzeugt.



Als kleines Dankeschön an Kundinnen und Kunden verlost KESSEL ab Anfang Dezember auf seinen Social-Media-Kanälen ein von Giulia Gwinn signiertes Deutschlandtrikot. Am besten gleich folgen unter: www.kessel.de/follow-us