KESSEL: Unser Seminarangebot 2026 im Überblick
Neben unseren bewährten Praxisseminaren, den Sach- und Fachkundeschulungen, sowie der Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, haben wir einige spannende Themen mit Kooperationspartnern ins Programm aufgenommen. Auch online haben wir unser Portfolio um ein paar aktuelle Themen erweitert.
Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und auf unserem Onlineportal vorbei schauen und natürlich auch, wenn wir Sie bei der ein oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen.
Herzliche Grüße
Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum
Praxis-Seminare
Restplätze unserer ersten Praxis-Seminare 2026
Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen
04. - 05.02.
23. - 24.02.
25. - 26.02.
02. - 03.03.
16. - 17.03.
25. - 26. 03.
Lenting (2)
Hamburg (3)
Dortmund (4)
Stuttgart (4)
Leipzig (4)
Mainz (2)
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (gesetzl. verpflichtend)
13. - 24.04.
Lenting (5)
Sachkunde Fettabscheider
24.02.
24.03.
online
Lenting
Sachkunde Leichtflüssigkeitsabscheider
25.02.
25.03.
online
Lenting
Rezertifizierung Fachkunde Abscheider
18.02.
online
Live-Webinare
Unsere nächsten Termine
Planung Entwässerungstechnik
AKTUELLES
22.01.
15:00 - 17:00 Uhr
Schutz vor Rückstau kompakt
27.01.
10:00 - 11:00 Uhr
Fettabscheider kompakt
04.02.
10:00 - 11:00 Uhr
Fettabscheider "EasyClean ground Multi" (Drei Funktionen. Ein System)
04.02.
15:00 - 16:00 Uhr
Entwässerungssysteme für gewerbliche Küchen
10.02..
15:00 - 17:00 Uhr
Abdichtung im Verbund nach DIN 18534
11.02.
09:00 - 10:30 Uhr
Bye bye Pumpensumpf 2.0
26.02.
10:00 - 11:00 Uhr
Neue Seminarthemen 2026
AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100
Entwässerungs-systeme für gewerbliche Küchen
Pflegegerecht planen. Normgerecht umsetzen