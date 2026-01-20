Mit unserem ersten Seminar-Newsletter 2026 möchten wir Sie herzlich einladen, einen kurzen Blick in unseren Online-Seminarkatalog zu werfen.

Neben unseren bewährten Praxisseminaren, den Sach- und Fachkundeschulungen, sowie der Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, haben wir einige spannende Themen mit Kooperationspartnern ins Programm aufgenommen. Auch online haben wir unser Portfolio um ein paar aktuelle Themen erweitert.



Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und auf unserem Onlineportal vorbei schauen und natürlich auch, wenn wir Sie bei der ein oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen.



Herzliche Grüße



Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum

Zu den KESSEL Seminarangeboten (Gesamtübersicht)

Praxis-Seminare

Restplätze unserer ersten Praxis-Seminare 2026

Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

04. - 05.02.

23. - 24.02.

25. - 26.02.

02. - 03.03.

16. - 17.03.

25. - 26. 03.

Lenting (2)

Hamburg (3)

Dortmund (4)

Stuttgart (4)

Leipzig (4)

Mainz (2)

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (gesetzl. verpflichtend)

13. - 24.04.

Lenting (5)

Sachkunde Fettabscheider

24.02.

24.03.

online

Lenting

Sachkunde Leichtflüssigkeitsabscheider

25.02.

25.03.

online

Lenting

Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

18.02.

online

Live-Webinare

Unsere nächsten Termine

Planung Entwässerungstechnik

AKTUELLES

22.01.

15:00 - 17:00 Uhr

Schutz vor Rückstau kompakt

27.01.

10:00 - 11:00 Uhr

Fettabscheider kompakt

04.02.

10:00 - 11:00 Uhr

Fettabscheider "EasyClean ground Multi" (Drei Funktionen. Ein System)

04.02.

15:00 - 16:00 Uhr

Entwässerungssysteme für gewerbliche Küchen

10.02..

15:00 - 17:00 Uhr

Abdichtung im Verbund nach DIN 18534

11.02.

09:00 - 10:30 Uhr

Bye bye Pumpensumpf 2.0

26.02.

10:00 - 11:00 Uhr

Neue Seminarthemen 2026

AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100

Entwässerungs-systeme für gewerbliche Küchen

Pflegegerecht planen. Normgerecht umsetzen

