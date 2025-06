Nach der erfolgreichen Weiterentwicklung im Bereich Ablauftechnik hebt der Entwässerungsspezialist KESSEL auch seinen Planungsassistenten für Pumpentechnik auf ein zukunftsgerichtetes und nutzerfreundliches Service-Level. Durch die neu konzipierte Produktkonfiguration mit geführter Auslegungsberechnung lässt sich der Planungsaufwand für eine projektspezifische Pumpenlösung deutlich reduzieren.

„Wir hatten bei der Adaption des Online-Planungsassistenten stets unsere Kunden im Fokus und haben deren Anforderungen konsequent mit einfließen lassen. Das Planungstool ist einfach, schnell und intuitiv zu bedienen. Durch praxisgerechte Erweiterungen bildet es unser komplettes Pumpensortiment und Produktwissen übersichtlich und anwenderfreundlich ab“, erläutert Jan Martin, Produktmanager für Pumpentechnik bei KESSEL.

Benutzerführende Live-Konfiguration

Der Planungsprozess von Hebeanlagen, Hybrid-Hebeanlagen und Pumpstationen lässt sich in wenigen Schritten durchlaufen. Die getroffene Auswahl kann sukzessive in Echtzeit überprüft und angepasst sowie um passende Zubehörartikel sowie optionale Dienstleistungen ergänzt werden. Bei jedem Konfigurationsschritt bekommt der Fachplaner gemäß den gewählten Angaben selektierte Lösungs- und Produktvorschläge mit Hinweistexten und Grafiken verständlich dargestellt. Die sofortige Rückmeldung des Assistenten ermöglicht jederzeit eine zielgerichtete, effiziente, detailgenaue und sichere Auslegung der Komponenten in jeder Planungsphase: von der Auswahl der Einbausituation, über die Festlegung von Abwasserart und Abwassermenge bis hin zur Führung von Druck- und Belüftungsleitungen.

Service-Symbiose in der KESSEL-Planerwelt

„Als weltweit agierendes Unternehmen ermöglichen uns ein einheitliches Design, die intuitive Bedienung und das länderspezifisch ausgerichtete Produktportfolio ein verständliches und attraktives Zusammenspiel über alle Produktgruppen hinweg. Auch Neukunden können sich dadurch leicht in der KESSEL-Welt zurechtfinden“, erläutert Jan Martin die nachhaltigen Vorteile dieser Service-Symbiose.

Das kostenlose Planungstool SmartSelect von KESSEL für den Bereich Pumpentechnik sowie die bewährten Planungsassistenten für Rückstauverschlüsse, Ablauftechnik und Abscheidetechnik finden Sie unter www.kessel.de/smartselect.