Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Tätigkeiten

Durchführung von Wartungsarbeiten und einfachen Reparaturen an unseren Produkten

Eigenverantwortliche Vorbereitung von Einsätzen sowie Koordination von Materialien und Ressourcen

Erstellung von Einsatzberichten und Protokollen sowie eigenständige Verwaltung von Ersatzteilen

Profil

Abgeschlossene technische Berufsausbildung oder alternativ eine Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung – gerne auch als Quereinsteiger aus vergleichbarer Branche (z.B. Fachrichtung Mechatronik, Elektrik, Hausgerätetechnik, Instandhaltung o.Ä.)

Wohnsitz im Großraum Nürnberg

Führerschein Klasse B

Eigenschaften wie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung

Sicherer Umgang mit den gängigen Computer-Programmen

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:

Zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement: Wir legen Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden.

Wir legen Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden. Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen: Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden mit umfassenden Leistungen für Ihre soziale Sicherheit und Gesundheit.

Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden mit umfassenden Leistungen für Ihre soziale Sicherheit und Gesundheit. Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge: Planen Sie Ihre Zukunft mit unserer Unterstützung für die betriebliche Altersvorsorge.

Planen Sie Ihre Zukunft mit unserer Unterstützung für die betriebliche Altersvorsorge. Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm: Profitieren Sie von unseren attraktiven Leasingoptionen für ein verbessertes Arbeitsumfeld.

Profitieren Sie von unseren attraktiven Leasingoptionen für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit: Gestalten Sie aktiv die Zukunft des Unternehmens mit durch Ihre Mitwirkung an Projekten.

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.

Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Husterer gerne unter 08456/27-263 zur Verfügung.

