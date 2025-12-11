Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.



Seit 20 Jahren sind wir erfolgreich im österreichischen Markt tätig. Wir sind dadurch eine etablierte Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Wien im 23. Bezirk. Unser kleines Team hat sich durch Nähe zum Kunden einen festen Platz am Markt erarbeitet. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und stehen für Zuverlässigkeit und Kompetenz. Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und tragen Sie dazu bei, unsere Position weiter zu stärken.

Tätigkeiten

Einweisung, Übergabe und Einbaubegleitung

Du führst unsere Kunden fachkundig in die Bedienung unserer Anlagen ein.

Du sorgst für eine reibungslose Übergabe nach erfolgreicher Installation.

Du übernimmst die Verantwortung für die Inbetriebnahme neuer Anlagen, inklusive Funktionstests und Qualitätskontrollen.

Wartungen

Du führst regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Zuverlässigkeit unserer Anlagen sicherzustellen.

Du identifizierst und tauschst Verschleißteile aus, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Störungsbeseitigung und Kundenberatung Du diagnostizierst und behebst effizient Störungen direkt vor Ort.

Du berätst unsere Kunden zur optimalen Nutzung und Pflege ihrer Anlagen.

Organisatorische Einsatzvorbereitung

Du bereitest deine Einsatztermine eigenverantwortlich vor.

Du koordinierst Ressourcen und Materialien für effiziente Einsätze.

Du verwaltest dein eigenes kleines Ersatzteillager.

Profil

Idealerweise abgeschlossene technische Berufsausbildung (z.B. als Elektro- oder Sanitärinstallateur) oder eine Affinität zur Haustechnik oder aus der Abwasserbranche

Du arbeitest eigenverantwortlich wie ein Unternehmer im Unternehmen

Berufserfahrung im Bereich Kundenservice

Führerschein Klasse B

Wohnort im Gebiet Österreich Nord-Ost

Souveräner Umgang mit Menschen und hohe Kommunikationsbereitschaft

Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen (Word, Excel, Outlook)

Unsere Leistungen

Gründliche und vielfältige Einarbeitung: Du wirst nach deinem Tempo und nach deinen Wünschen eingearbeitet.

Du wirst nach deinem Tempo und nach deinen Wünschen eingearbeitet. Gehalt: Verhandlungsbasis: 3.300,00 € brutto Monatsgehalt. Je nach Erfahrung und Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.

Verhandlungsbasis: 3.300,00 € brutto Monatsgehalt. Je nach Erfahrung und Qualifikation ist eine Überzahlung möglich. Start: ab sofort

ab sofort Sicherheit geht vor: Ein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement sorgt dafür, dass deine Sicherheit und dein Wohlbefinden an erster Stelle stehen.

Ein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement sorgt dafür, dass deine Sicherheit und dein Wohlbefinden an erster Stelle stehen. Umfassende Leistungen: Wir kümmern uns um dich mit umfangreichen Sozial-, Versicherungs- und Gesundheitsleistungen.

Wir kümmern uns um dich mit umfangreichen Sozial-, Versicherungs- und Gesundheitsleistungen. Zukunftsplanung: Mit unserer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge unterstützen wir dich bei deiner Zukunftsplanung.

Mit unserer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge unterstützen wir dich bei deiner Zukunftsplanung. Gestaltungsfreiheit: Bring dich aktiv in verschiedene Strategieprojekte ein und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens mit.

Bring dich aktiv in verschiedene Strategieprojekte ein und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens mit. Weiterbildung: Wir unterstützen dich, falls erforderlich, bei der Weiterbildung zur Fachkraft für Elektrotechnik.

Wir unterstützen dich, falls erforderlich, bei der Weiterbildung zur Fachkraft für Elektrotechnik. Einsätze im Inland: Deine Einsätze finden rund um den Standort statt, lange, wochenweise Dienstreisen sind nicht erforderlich.

Wir leben unsere Werte:

Teamgeist und Zusammenarbeit: In unserem kleinen Team steht der Zusammenhalt an erster Stelle. Jeder hilft jedem, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen

In unserem kleinen Team steht der Zusammenhalt an erster Stelle. Jeder hilft jedem, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen Eigenverantwortung: Wir suchen nach selbstständigen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und ihre Aufgabe mit Engagement und Eigeninitiative angehen

Wir suchen nach selbstständigen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und ihre Aufgabe mit Engagement und Eigeninitiative angehen Blick nach vorn: Hast du Lust, dich, uns und unser Team kontinuierlich zu verbessern? Bei uns kannst du aktiv zur Optimierung unserer Abläufe beitragen. Wir richten den Blick nach vorn!

Hast du Lust, dich, uns und unser Team kontinuierlich zu verbessern? Bei uns kannst du aktiv zur Optimierung unserer Abläufe beitragen. Wir richten den Blick nach vorn! Lösungsorientierung: Für uns steht die Lösung im Mittelpunkt. Wir arbeiten fokussiert und zielgerichtet daran, die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Für uns steht die Lösung im Mittelpunkt. Wir arbeiten fokussiert und zielgerichtet daran, die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Professionalität und Verlässlichkeit: Als Experten in der Entwässerungstechnik sind wir zuverlässige Ansprechpartner für unsere Kunden. Professionalität und Verlässlichkeit prägen unser Handeln.

Willst du mal reinschnuppern und sehen, ob der Job zu dir passt? Dann komm vorbei und begleite einen unserer Servicetechniker für einen Tag.



Wir leben Vielfalt und fördern Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.



Hast du Fragen? Unsere Personalreferentin Jessica Husterer steht dir unter 08456/27-263 gerne zur Verfügung

