KESSEL sucht Sachbearbeiter (m/w/d) Innendienst KESSEL Schweiz AG
Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.
Seit 20 Jahren sind wir erfolgreich im schweizer Markt tätig und sind eine etablierte Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Seuzach bei Winterthur. Unser kleines Team hat sich durch Nähe zum Kunden einen festen Platz am Markt erarbeitet. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und stehen für Zuverlässigkeit und Kompetenz. Werde Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und trage dazu bei, unsere Position weiter zu stärken.
Herausforderungen
- Eigenverantwortliche Erstellung, Prüfung und Nachverfolgung von eingehenden Kundenaufträgen und Offerten
- Fachkundige und serviceorientierte Beratung unserer Kundschaft am Telefon
- Planung, Abstimmung und Sicherstellung termingerechter Durchführung von Serviceeinsätzen
- Erstellung und Pflege von Wartungsverträgen
- Bearbeitung von Reklamationen und Anliegen
- Enge Zusammenarbeit mit unserem technischen und kaufmännischen Aussendienst sowie mit unseren Kolleg:innen am Hauptsitz in Deutschland
- Perspektivisch: Übernahme der fachlichen Führung des Innendienstteams
Voraussetzungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, technische Grundausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Innendienst, vorzugsweise in einem technischen Umfeld
- Interesse an technischen Produkten und Lösungen sowie die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten
- Ausgeprägte Eigeninitiative, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Freude daran, Verantwortung zu übernehmen
- Organisationstalent, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Kundenorientierung
- Sicherer Umgang mit MS Office, Erfahrungen im Umgang mit CRM-Systemen sind von Vorteil
- Französichkenntnisse sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung
Unsere Leistungen
Werde Teil unseres Teams und freue dich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten:
- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm
- Individuelles Weiterbildungsangebot
- Attraktives und leistungsgerechtes Gehalt
Du bist angestellt bei unserer Vertriebsgesellschaft, der KESSEL Schweiz AG, mit Sitz in Seuzach bei Winterthur und du erhältst einen schweizer Arbeitsvertrag.
Für erste Informationen steht dir unser Teamleiter Vertrieb & Service, Herr Ibrahim Murtezi, unter ibrahim.murtezi(at)kessel-schweiz.ch gerne zur Verfügung.