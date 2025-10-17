Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Seit 20 Jahren sind wir erfolgreich im schweizer Markt tätig und sind eine etablierte Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Seuzach bei Winterthur. Unser kleines Team hat sich durch Nähe zum Kunden einen festen Platz am Markt erarbeitet. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und stehen für Zuverlässigkeit und Kompetenz. Werde Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und trage dazu bei, unsere Position weiter zu stärken.

Herausforderungen

Eigenverantwortliche Erstellung, Prüfung und Nachverfolgung von eingehenden Kundenaufträgen und Offerten

Fachkundige und serviceorientierte Beratung unserer Kundschaft am Telefon

Planung, Abstimmung und Sicherstellung termingerechter Durchführung von Serviceeinsätzen

Erstellung und Pflege von Wartungsverträgen

Bearbeitung von Reklamationen und Anliegen

Enge Zusammenarbeit mit unserem technischen und kaufmännischen Aussendienst sowie mit unseren Kolleg:innen am Hauptsitz in Deutschland

Perspektivisch: Übernahme der fachlichen Führung des Innendienstteams

Voraussetzungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, technische Grundausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Innendienst, vorzugsweise in einem technischen Umfeld

Interesse an technischen Produkten und Lösungen sowie die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten

Ausgeprägte Eigeninitiative, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Freude daran, Verantwortung zu übernehmen

Organisationstalent, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Kundenorientierung

Sicherer Umgang mit MS Office, Erfahrungen im Umgang mit CRM-Systemen sind von Vorteil

Französichkenntnisse sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung

Unsere Leistungen

Werde Teil unseres Teams und freue dich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten:

Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit

Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm

Individuelles Weiterbildungsangebot

Attraktives und leistungsgerechtes Gehalt

Du bist angestellt bei unserer Vertriebsgesellschaft, der KESSEL Schweiz AG, mit Sitz in Seuzach bei Winterthur und du erhältst einen schweizer Arbeitsvertrag.



Für erste Informationen steht dir unser Teamleiter Vertrieb & Service, Herr Ibrahim Murtezi, unter ibrahim.murtezi(at)kessel-schweiz.ch gerne zur Verfügung.

