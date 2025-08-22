Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und der Leidenschaft unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Herausforderungen

Technologiescout: Identifizierung neuer Produktideen und Trends

Marktanalyse und Benchmark: Analyse und Bewertung der Marktposition und des Produktportfolios sowie Betrachtung neuer potentieller Märkte und neuer Zielgruppen

Strategieentwicklung: Erstellung von Strategien für die Positionierung und Vermarktung von elektronischen Produkten und digitalen Services / IoT

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung zur Sicherstellung, dass Systemarchitekturen und Konfiguratoren den Anforderungen entsprechen

Produktentwicklung: Erstellung von Anforderungsprofilen, Konzeption und Entwicklung neuer elektronischer Produkte sowie Verbesserung bestehender Produktfamilien

Produktlebenszyklus: Updates von Schaltgeräten und den dazugehörigen digitalen Services, Einführung von Produktvarianten oder -modellen, Anpassung der Preisstrategien sowie Planung und Durchführung des Produktauslaufs

Schulung und Weiterbildung: Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen und Webinaren für Fachpersonal

Erstellung von Unterlagen: Anfertigung von Anforderungsprofilen und Vertriebsinformationen sowie Unterstützung bei der Erstellung von EBAs sowie Freigabedokumenten

Individuelle Lösungen: Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Sonderanlagen

Voraussetzungen

Abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik oder einem vergleichbaren Studiengang oder eine Ausbildung im Bereich Mechatronik/Elektrotechnik

Vorkenntnisse in den technischen Regelwerken (z.B. DIN, VDE, VdS) sind von Vorteil

Mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Schaltgeräten und Softwarearchitekturen

Erfahrung in der Entwicklung und Überprüfung mechanischer Komponenten mit elektrotechnischer Funktion

Proaktive, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie effektives Zeitmanagement

Kommunikationsfähigkeit und Freude an Teamarbeit

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:

Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm

Individuelles Weiterbildungsangebot intern und extern

Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobiles Arbeiten

Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm

Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.



Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Dietl gerne unter 08456/27-187 zur Verfügung.

