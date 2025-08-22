KESSEL sucht Produktmanager (m/w/d) Digitalisierung/Elektrik
Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und der Leidenschaft unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.
Herausforderungen
- Technologiescout: Identifizierung neuer Produktideen und Trends
- Marktanalyse und Benchmark: Analyse und Bewertung der Marktposition und des Produktportfolios sowie Betrachtung neuer potentieller Märkte und neuer Zielgruppen
- Strategieentwicklung: Erstellung von Strategien für die Positionierung und Vermarktung von elektronischen Produkten und digitalen Services / IoT
- Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung zur Sicherstellung, dass Systemarchitekturen und Konfiguratoren den Anforderungen entsprechen
- Produktentwicklung: Erstellung von Anforderungsprofilen, Konzeption und Entwicklung neuer elektronischer Produkte sowie Verbesserung bestehender Produktfamilien
- Produktlebenszyklus: Updates von Schaltgeräten und den dazugehörigen digitalen Services, Einführung von Produktvarianten oder -modellen, Anpassung der Preisstrategien sowie Planung und Durchführung des Produktauslaufs
- Schulung und Weiterbildung: Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen und Webinaren für Fachpersonal
- Erstellung von Unterlagen: Anfertigung von Anforderungsprofilen und Vertriebsinformationen sowie Unterstützung bei der Erstellung von EBAs sowie Freigabedokumenten
- Individuelle Lösungen: Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Sonderanlagen
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik oder einem vergleichbaren Studiengang oder eine Ausbildung im Bereich Mechatronik/Elektrotechnik
- Vorkenntnisse in den technischen Regelwerken (z.B. DIN, VDE, VdS) sind von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Schaltgeräten und Softwarearchitekturen
- Erfahrung in der Entwicklung und Überprüfung mechanischer Komponenten mit elektrotechnischer Funktion
- Proaktive, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie effektives Zeitmanagement
- Kommunikationsfähigkeit und Freude an Teamarbeit
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Unsere Leistungen
Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:
- Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm
- Individuelles Weiterbildungsangebot intern und extern
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobiles Arbeiten
- Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen
- Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
- Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm
- Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit
Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.
Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Dietl gerne unter 08456/27-187 zur Verfügung.