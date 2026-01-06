Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Tätigkeiten

Bearbeitung von Kundenreklamationen: Analyse und Lösung technischer Probleme unserer Kunden

Technische Unterstützung: technischem Support für unsere Kunden und Servicetechniker

Erstellung und Pflege von technischen Dokumentationen

Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Qualitätsmanagement und Vertrieb zur schnellen und effizienten Lösung von Kundenproblemen

Profil

Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) und ggf. Weiterbildung zum Meister (m/w/d)

Mehrjährige Erfahrung in der Elektrotechnik oder im Pumpenfachbetrieb, idealerweise im Bereich Reklamationsbearbeitung oder technischer Support wünschenswert

Kundenorientierte, selbstständige, sorgfältige Arbeitsweise

Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:

Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm

Individuelles Weiterbildungsangebot intern und extern

Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobiles Arbeiten

Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm

Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.

Jetzt bewerben



Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Husterer gerne unter 08456/27-263 zur Verfügung.