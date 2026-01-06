KESSEL sucht Meister/-in SHK - Kundendienst (m/w/d)
Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.
Tätigkeiten
- Bearbeitung von Kundenreklamationen: Analyse und Lösung technischer Probleme unserer Kunden
- Technische Unterstützung: technischem Support für unsere Kunden und Servicetechniker
- Erstellung und Pflege von technischen Dokumentationen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Qualitätsmanagement und Vertrieb zur schnellen und effizienten Lösung von Kundenproblemen
Profil
- Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) und ggf. Weiterbildung zum Meister (m/w/d)
- Mehrjährige Erfahrung in der Elektrotechnik oder im Pumpenfachbetrieb, idealerweise im Bereich Reklamationsbearbeitung oder technischer Support wünschenswert
- Kundenorientierte, selbstständige, sorgfältige Arbeitsweise
- Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
Unsere Leistungen
Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:
- Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm
- Individuelles Weiterbildungsangebot intern und extern
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobiles Arbeiten
- Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen
- Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
- Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm
- Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit
Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.
Jetzt bewerben
Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Husterer gerne unter 08456/27-263 zur Verfügung.