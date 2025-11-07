07.11.2025  Stellenangebot Alle News von KESSEL

KESSEL sucht Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für den Raum Freiburg, Offenburg, Baden Baden

mastering water – gemeinsam Zukunft gestalten.

Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Tätigkeiten

  • Gewinnung von Sanitärinstallateuren, Bauunternehmern, Anlagenbauern, Hochbau- und Haustechnikplanern als Neukunden
  • Intensivierung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
  • Betreuung unserer Großhandelspartner
  • Ausbau der regionalen Marktposition im Verkaufsgebiet
  • Aktiver Verkauf und kompetente fachliche Beratung
  • Umsatzverantwortung für das eigene Verkaufsgebiet

Profil

  • Technisch-kaufmännische Ausbildung
  • Mehrjährige Erfahrung im technischen Vertrieb
  • Erfahrungen im Objektgeschäft
  • Bestehendes Netzwerk zu obigen Zielgruppen
  • Teamfähigkeit, Eigenmotivation, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, langfristig tragfähige Kontakte aufzubauen und zu pflegen
  • Unternehmerisches Handeln und Denken

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf ein innovatives Produktionsumfeld.

  • Zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement: Wir legen Wert auf Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden.
  • Firmenfahrzeug: Profitieren Sie von einem Firmenwagen inklusive privater Nutzung.
  • Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen: Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden mit umfassenden Leistungen für Ihre soziale Sicherheit.
  • Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge: Planen Sie Ihre Zukunft mit unserer Unterstützung für die betriebliche Altersvorsorge.
  • Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm: Profitieren Sie von unserem attraktiven Leasingoptionen für ein verbessertes Arbeitsumfeld.
  • Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit: Gestalten Sie aktiv die Zukunft des Unternehmens durch Ihre Mitwirkung an Projekten mit.

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.

Für erste Rückfragen steht Ihnen unser Personalleiter Herr Renz gerne unter 08456/27-129 zur Verfügung.

Jetzt bewerben

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
Anzeigen
NORDWEST Handel AG
G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG
Hoval GmbH
Resideo
NIBE Systemtechnik GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung