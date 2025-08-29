KESSEL ist deutschlandweiter Marktführer in der Entwässerungstechnik. Das 1963 gegründete Unternehmen hat den Werkstoff Kunststoff in der Entwässerungstechnik etabliert. Heute ist KESSEL ein international agierender Premiumanbieter mit über 600 Mitarbeitenden. Vom Ableiten des Abwassers über dessen Reinigung bis zum Schutz vor Rückstau eines Gebäudes umfasst das Produktspektrum ganzheitliche Systemlösungen für die Entwässerungstechnik.

Herausforderungen

Gewinnung von Sanitärinstallateuren, Bauunternehmern, Anlagenbauern, Hochbau- und Haustechnikplanern als Neukunden

Intensivierung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

Betreuung unserer Großhandelspartner

Ausbau der regionalen Marktposition im Verkaufsgebiet

Aktiver Verkauf und kompetente fachliche Beratung

Umsatzverantwortung für das eigene Verkaufsgebiet

Voraussetzungen

Technisch-kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Erfahrung im technischen Vertrieb

Erfahrungen im Objektgeschäft

Bestehendes Netzwerk zu obigen Zielgruppen

Teamfähigkeit, Eigenmotivation, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, langfristig tragfähige Kontakte aufzubauen und zu pflegen

Unternehmerisches Handeln und Denken

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf ein innovatives Produktionsumfeld.

Zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement : Wir legen Wert auf Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden.

: Wir legen Wert auf Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden. Firmenfahrzeug : Profitieren Sie von einem Firmenwagen inklusive privater Nutzung.

: Profitieren Sie von einem Firmenwagen inklusive privater Nutzung. Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen : Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden mit umfassenden Leistungen für Ihre soziale Sicherheit.

: Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden mit umfassenden Leistungen für Ihre soziale Sicherheit. Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge : Planen Sie Ihre Zukunft mit unserer Unterstützung für die betriebliche Altersvorsorge.

: Planen Sie Ihre Zukunft mit unserer Unterstützung für die betriebliche Altersvorsorge. Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm : Profitieren Sie von unserem attraktiven Leasingoptionen für ein verbessertes Arbeitsumfeld.

: Profitieren Sie von unserem attraktiven Leasingoptionen für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit: Gestalten Sie aktiv die Zukunft des Unternehmens durch Ihre Mitwirkung an Projekten mit.

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.



Für erste Rückfragen steht Ihnen unser Personalleiter Herr Renz gerne unter 08456/27-129 zur Verfügung.

