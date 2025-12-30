Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Tätigkeiten

Gewinnung von Sanitärinstallateuren, Bauunternehmern, Anlagenbauern, Hochbau- und Haustechnikplanern als Neukunden

Intensivierung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

Betreuung unserer Großhandelspartner

Ausbau der regionalen Marktposition im Verkaufsgebiet

Aktiver Verkauf und kompetente fachliche Beratung

Umsatzverantwortung für das eigene Verkaufsgebiet

Profil

Technisch-kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Erfahrung im technischen Vertrieb

Erfahrungen im Objektgeschäft

Bestehendes Netzwerk zu obigen Zielgruppen

Teamfähigkeit, Eigenmotivation, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, langfristig tragfähige Kontakte aufzubauen und zu pflegen

Unternehmerisches Handeln und Denken

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf ein innovatives Produktionsumfeld.

Zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement: Wir legen Wert auf Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden.

Firmenfahrzeug: Profitieren Sie von einem Firmenwagen inklusive privater Nutzung.

Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen: Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden mit umfassenden Leistungen für Ihre soziale Sicherheit.

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge: Planen Sie Ihre Zukunft mit unserer Unterstützung für die betriebliche Altersvorsorge.

Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm: Profitieren Sie von unserem attraktiven Leasingoptionen für ein verbessertes Arbeitsumfeld.

Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit: Gestalten Sie aktiv die Zukunft des Unternehmens durch Ihre Mitwirkung an Projekten mit.

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.



Für erste Rückfragen steht Ihnen unser Personalleiter Herr Renz gerne unter 08456/27-129 zur Verfügung.

Jetzt bewerben