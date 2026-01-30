Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Tätigkeiten

Durchführung von Versuchen in der Entwicklung

Aufbau und Betrieb von Versuchsanalgen

Dokumentation der Versuchsergebnisse

Anfertigung von Einzelteilen für Versuche

Profil

Abgeschlossene Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) oder ähnliche Berufsausbildung - Weiterbildung zum Meister/-in wünschenswert

Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Versuch

Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Ausgeprägte Hands-on-Mentalität sowie Teamfähigkeit

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:

Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm

Individuelles Weiterbildungsangebot intern und extern

Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobiles Arbeiten

Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm

Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.



Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Husterer gerne unter 08456/27-263 zur Verfügung.

