KESSEL sucht Anlagenmechaniker SHK - Versuch (m/w/d)

mastering water – gemeinsam Zukunft gestalten.

Seit 1963 entwickelt KESSEL innovative Entwässerungslösungen, mit denen wir Wasser in all seinen Facetten meistern. Als Marktführer in Deutschland und internationaler Premiumanbieter gestalten wir gemeinsam mit dem Know-how und Engagement unserer über 800 Mitarbeitenden die Zukunft der Wassertechnik. Dabei setzen wir auf nachhaltige Innovationen, höchste Qualitätsstandards und eine Unternehmenskultur, die Teamgeist und individuelle Entwicklung gleichermaßen fördert.

Tätigkeiten

  • Durchführung von Versuchen in der Entwicklung
  • Aufbau und Betrieb von Versuchsanalgen
  • Dokumentation der Versuchsergebnisse
  • Anfertigung von Einzelteilen für Versuche

Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) oder ähnliche Berufsausbildung - Weiterbildung zum Meister/-in wünschenswert
  • Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Versuch
  • Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Hands-on-Mentalität sowie Teamfähigkeit

Unsere Leistungen

Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf spannende Aufgaben und vielfältige Perspektiven. Wir bieten Ihnen:

  • Umfangreiches Onboarding und Einarbeitungsprogramm
  • Individuelles Weiterbildungsangebot intern und extern
  • Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobiles Arbeiten
  • Umfassende Sozial-, Versicherungs-, und Gesundheitsleistungen
  • Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
  • Attraktive Leasingmöglichkeiten, wie JobRad oder Mitarbeitenden-PC-Programm
  • Möglichkeit an der Mitwirkung an verschiedenen Strategieprojekten, wie Kultur oder Nachhaltigkeit

Wir leben Vielfalt. Daher fördern wir als KESSEL Chancengleichheit sowie ein inklusives Miteinander.

Für erste Rückfragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Husterer gerne unter 08456/27-263 zur Verfügung.

Jetzt bewerben

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
