Roadshow 2.0 – mit DeepDive präsentiert KESSEL ein spannendes Eventformat, das vom 27. Mai bis 04. September 2025 an sechs exklusiven Locations Fachwissen, Erlebnis und Networking auf einzigartige Weise verbindet. Im Fokus der Premieren-Ausgabe stehen Entwässerungslösungen für gewerbliche Küchen – von der Planung bis zur Umsetzung. Planer, Architekten, Fachhandwerker und Betreiber erwartet ein Tag voller Impulse, Praxisnähe und sportlichem Teamgeist. „DeepDive ist das bisher spannendste Event, das wir je auf die Beine gestellt haben. Ein MUSS für alle, die gewerbliche Küchen planen und realisieren“, betont Andreas Molitor, Leiter Kundenentwicklung bei KESSEL. „Mit diesem Format setzen wir neue Maßstäbe in der Wissensvermittlung und zeigen, wie innovative Entwässerungslösungen und praxisnahe Erlebnisse Hand in Hand gehen – was auch unserem neuen Claim mastering water entspricht. Fachlich und emotional.“

Fachkompetenz und Know-how als Mehrwert

Der Tag beginnt mit kompakten Impulsvorträgen, die die Herausforderungen der Küchenentwässerung präzise auf den Punkt bringen: Was tun bei undichten Böden, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt? Wie lassen sich Betriebsunterbrechungen und schlechte Gerüche durch unzureichende Abwasserführungen vermeiden? Und welche Hygienerisiken birgt die unsachgemäße Speiseresteentsorgung? „KESSEL steht als Systemanbieter für höchste Entwässerungskompetenz, von der Ablauftechnik und Abdichtung bis zur Abwasserbehandlung und Nassmüllentsorgung, abgerundet durch kundenorientierten Service und Dienstleistungen“, erklärt Molitor. „Wir decken bei unserem DeepDive das gesamte Spektrum der gewerblichen Küchenentwässerung ab – kompakt, verständlich und durch unser breites Produktportfolio praxisnah vermittelt.“

Regatta trifft auf Fachdialog

Nach den Themenblöcken wird es sportlich. Es geht aufs Wasser: Bei einer Segel-Regatta auf Wettkampf-Yachten in Begleitung von Profi-Skippern erleben die Teilnehmer Teamwork, Strategie und Dynamik – ganz wie im Projektalltag. „Die Kombination aus Fachwissen und Segelerlebnis schafft eine besondere Atmosphäre, die den Austausch unter Experten fördert. Es sind auch keinerlei sportliche Vorkenntnisse nötig, es geht einzig um das Team-Erlebnis auf dem Wasser“, so Molitor. „Dabei bleibt genügend Raum für die persönliche Projektberatung, Fachgespräche, Netzwerken und das Kennenlernen unserer digitalen Planungs-Tools – an wirklich außergewöhnlichen Locations.“

Alle Informationen zur DeepDive-Premiere 2025 sowie zur kostenlosen Anmeldung finden Sie unter www.kessel.de/deepdive.

Termine: