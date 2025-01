Wie schon in der Vergangenheit werden wir Sie auch in diesem Jahr wieder alle paar Wochen über die anstehenden Live-Veranstaltungen und Zusatztermine (präsenz und online) informieren. Daneben bauen wir auch unsere On Demand Selbstlernkurse weiter aus, so dass Sie rund um die Uhr und nach Bedarf unser umfangreiches Expertenwissen abrufen können.

Haben Sie Fragen rund um unser Schulungsangebot? Dann wenden Sie sich gerne an uns, unter kundenforum(at)kessel.de.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Ihr Team aus dem

KESSEL KundenForum

Seminarübersicht 2025

Präsenz-Seminare

Unsere Präsenz-Seminare bieten wir ab diesem Jahr vor allem für Praktiker an, die mit unseren Produkten in ihrer täglichen Arbeit in Kontakt kommen und Hand anlegen. Die Themen Einbau, Funktion und Wartung stehen hier im Fokus. Die Termine und Veranstaltungsorte für das erste Halbjahr finden Sie unter den folgenden Links.

Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse

Praxis-Seminar Hebeanlagen

Sachkunde Fettabscheider

Sachkunde Leichtflüssigkeitsabscheider

Fachkunde Abscheider

Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Fachmann / -frau Entwässerungstechnik

Inhouse-Schulungen

Wenn Sie mehrere Mitarbeiter*innen schulen möchten und eigene Räumlichkeiten haben, um dort Schulungen in Theorie und Praxis durchzuführen, kommen wir auch gerne direkt zu Ihnen. Fragen Sie einfach an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot und informieren Sie über die nötigen Voraussetzungen vor Ort.

Zum Anfrageformular

Online-Kurse

Sei benötigen vor allem theoretisches Wissen, rund um die Planung und den normgerechten Einbau von Entwässerungstechnik. Dann sind Sie bei unseren Online-Kursen herzlich willkommen. Neben zahlreichen Live Webinaren, bei denen Sie sich mit dem Referenten auch direkt austauschen und spezifische Fragen stellen können, haben wir auch On Demand Selbstlernkurse im Programm - Unser gesamtes Expertenwissen jederzeit verfügbar (24/7).



Die nächsten Live Webinare:

Rückstauebene richtig definiert

online

28.01.2025, 15 Uhr

Zur Anmeldung

Pumpentechnik kompakt

online

04.02.2025, 15 Uhr

Zur Anmeldung

Abdichtung im Verbund

online

05.02.2025, 15 Uhr

Zur Anmeldung

Fettabscheider kompakt

online

10.02.2025, 15 Uhr

Zur Anmeldung

Ablauftechnik kompakt

online

17.02.2025, 15 Uhr

Zur Anmeldung

Online-Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

online

20.02.2025, 9 Uhr

Zur Anmeldung

Online-Sachkunde Fettabscheider

online

26.02.2025, 9 Uhr

Zur Anmeldung

Online-Sachkunde Leichtflüssigkeitsabscheider

online

27.02.2025, 9 Uhr

Zur Anmeldung

Individuelle Lösungen - Alles andere als Standard

online

28.02.2025, 10 Uhr

Zur Anmeldung

Alles dicht durch Wand und Bodenplatte

online

13.03.2025, 10 Uhr

Zur Anmeldung

Radonsicheres Bauen

online

13.03.2025, 14 Uhr

Zur Anmeldung

Zur Gesamtübersicht Online-Kurse in der KESSEL Weiterbildung