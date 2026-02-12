12.02.2026  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL: Seminare im Überblick

Pflegerecht planen. - Fachforum Planung + Architektur - Abdichtung im Verbund

Pflegerecht planen.
Normgerecht umsetzten.

28. April in Lenting

Barrierefrei? Reicht nicht. Im Experten-Dialog mit Normbau erklären wir, wie Pflegeeinrichtungen sicher, dicht und normgerecht geplant und umgesetzt werden.

Fachforum
Planung + Architektur

24. Februar in Köln

Sicherheit dort, wo Wasser fließt: Im Fachforum vermitteln wir praxisnah normgerechte Planung und zuverlässige Entwässerungslösungen für gewerbliche Objekte.

Abdichtung im Verbund

4 Termine online

DIN 18534 kompakt: SCHÖNOX, PCI und wir zeigen in 90 Minuten die kritischen Schnittstellen zwischen Fliese und Sanitär – digital direkt auf Ihren Bildschirm.

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
