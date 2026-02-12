KESSEL: Seminare im Überblick
Pflegerecht planen.
Normgerecht umsetzten.
28. April in Lenting
Barrierefrei? Reicht nicht. Im Experten-Dialog mit Normbau erklären wir, wie Pflegeeinrichtungen sicher, dicht und normgerecht geplant und umgesetzt werden.
Fachforum
Planung + Architektur
24. Februar in Köln
Sicherheit dort, wo Wasser fließt: Im Fachforum vermitteln wir praxisnah normgerechte Planung und zuverlässige Entwässerungslösungen für gewerbliche Objekte.
Abdichtung im Verbund
4 Termine online
DIN 18534 kompakt: SCHÖNOX, PCI und wir zeigen in 90 Minuten die kritischen Schnittstellen zwischen Fliese und Sanitär – digital direkt auf Ihren Bildschirm.