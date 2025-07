Die Präsenzseminare in den fünf KESSEL- Kundenforen in Lenting, Stuttgart, Mainz, Dortmund und Hamburg werden verstärkt von Installateuren genutzt, weil hier die Produkte praxisnah erlebbar sind. Quelle: KESSEL

Der Entwässerungsspezialist KESSEL bietet 2025 ein hybrides Schulungsprogramm, bestehend aus Präsenzseminaren, Webinaren und Online-Trainings. Damit setzt das Unternehmen weiterhin auf eine praxisnahe und flexible Weiterbildung von Fachkräften der Entwässerungstechnik. Unter www.kessel.de/weiterbildung können Architekten, Planer, Verarbeiter, Behörden, Händler und Betreiber/Entsorger zielgruppenorientiert ihre Qualifizierungsmaßnahme aus insgesamt 24 Themenbereichen wählen. Ein besonderer Vorteil: vereinfachte Gruppenanmeldungen. „Wir entwickeln unsere Servicetools wie das Buchungssystem den Userbedürfnissen entsprechend ständig weiter. Nach unserem jüngsten Upgrade können nun mehrere Teilnehmer eines Unternehmens über einen einzelnen Account angemeldet werden, nachdem sich bisher jeder Teilnehmer separat registrieren musste“, erläutert Thomas Meyer, Fachgruppenleiter Kundenentwicklung bei KESSEL.

Bewährtes Konzept – breites Angebot

Das große Interesse an der KESSEL-Entwässerungsexpertise ist auch eine Bestätigung für den Servicegedanken des Unternehmens. Denn Kunden profitieren von dem breitesten Weiterbildungsangebot der Branche. Das hybride Konzept spiegelt dabei einen klaren Trend wider: Installateure bevorzugen eher Präsenzseminare für Kleingruppen in den fünf deutschen Kundenforen, da sie die Produkte hier praxisnah erleben können. Architekten und Planer greifen verstärkt auf interaktive Digitalformate zurück, insbesondere auf projektbezogene Schulungsmodule per Live-Webinar oder zeitlich unabhängig auf die neu gestalteten On Demand-Angebote. Diese vermitteln gezielt Fachwissen zu Rückstauschutz sowie Pumpen-, Ablauf- und Abscheidetechnik in kompakten Selbstlerneinheiten.

Qualität und Verlässlichkeit

Die Digitalisierung ermöglicht es, Wissen jederzeit und überall bereitzustellen. „Bei sicherheits- und haftungsrelevanten Aspekten der Gebäudeentwässerung sind jedoch immer die Qualität und die Verlässlichkeit der Daten und Informationen entscheidend. Aus diesem Grund aktualisieren wir unsere Inhalte kontinuierlich, um immer den neuesten Stand der technischen Lösungen, Normen und baurechtlichen Vorgaben abzubilden“, so Thomas Meyer.

Nachwuchsförderung im Fokus

Ein besonderes Augenmerk legt KESSEL auf die Nachwuchsförderung. Über das neue Bildungspartnerportal erhalten Ausbildungsstätten und Schulen Zugriff auf umfangreiche Unterrichtsmaterialien, On Demand-Selbstlernkurse sowie Referenten für praxisnahe Schulungen. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist das Modellprojekt an der Staatlichen Berufsschule Lauingen. „Unsere in den Praxisunterricht integrierte Zertifizierung kommt bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an“, so Meyer. „Damit vermitteln wir den Fachkräften von morgen im Bereich der Entwässerungstechnik aktuelles Wissen am Puls der Zeit sowie das Qualitätsbewusstsein unserer Marke.“

Weitere Informationen zum Aus- und Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.kessel.de/weiterbildung.