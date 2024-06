Rund 3.000 Kilometer, acht bundesweite Stationen und gefühlte 100 Prozent Begeisterung: Der Entwässerungsspezialist KESSEL hat mit seiner fünfwöchigen EcoLogisch-Tour im April und Mai 2024 eine gelungene Premiere seiner Roadshow gefeiert. Über 300 Fachhandwerker, Planer und Architekten bekamen an den KESSEL Kundenforen sowie weiteren Stationen vor Ort praxisnahe Einblicke ins Portfolio rund um die Themen Hybrid-Entwässerung und Nachhaltigkeit. Der klare Fokus: Die Teilnehmenden sollten nicht nur den aktuellen Stand der Technik anhand der Ecolift Hybrid-Hebeanlagen in Detail und Funktion erleben. In flexiblen Zweistunden-Etappen leisteten die KESSEL-Experten ergänzende Aufklärungsarbeit in Sachen Sicherheitsanforderungen, Normung und Planung und tauschten sich in lockerer Atmosphäre zu konkreten und individuellen Projekten mit den Teilnehmern aus. „Hybrid-Hebeanlagen sind in der Entwässerungstechnik die größte Innovation der letzten zehn Jahre. Sie sind effizient, sicher und nachhaltig. Für diese Kernbotschaft ist eine Roadshow prädestiniert, weil wir unseren Kunden wortwörtlich entgegenkommen und Ihnen praxisorientiertes Wissen hautnah als Event vermitteln können“, erläutert Andreas Molitor, Leiter Kundenentwicklung bei KESSEL.

Hybrid on tour

Mit einem restaurierten Oldtimer-Tourbus Baujahr 1970 war Molitor als „Hybrid-Botschafter“ fünf Wochen lang quer durch Deutschland unterwegs und auf der Straße sowie an den acht Tourstandorten der optische Blickfang – auf nachhaltiger Mission. „3.000 Kilometer mit einem Sechseinhalb-Tonner ohne Servolenkung waren durchaus ein Abenteuer. Aber wie bei jeder Innovation geht es bei unseren effizienten Ecolift-Hybridlösungen zunächst darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Vertrauen aufzubauen. Hybrid-Hebeanlagen sind bei freiem Gefälle zum Kanal im Neubau und im Bestand die energie-, kostensparende und nachhaltige Entwässerungslösung der Zukunft, auch in Sachen Rückstauschutz“, betont Molitor.

An allen Stationen konnten die Roadshow-Teilnehmenden die Hybrid-Vorteile hautnah erleben und ihre Projekte mit dem Planungstool SmartSelect direkt digital planen. Neben einem bunten Rahmenprogramm bot der Entwässerungsspezialist auch einen Blick hinter die Kulissen, wie er das Thema Nachhaltigkeit in der Praxis umsetzt. Die gelungene Roadshow-Premiere ging anschließend mit vier weiteren Stationen in Österreich in die Verlängerung. Zudem bleibt die EcoLogisch-Tour nach dem „Finale“ am 5. Juni in Wien mindestens bis zum Jahresende nachhaltig erlebbar.

Wenn Sie Interesse an einer individuell buchbaren KESSEL-Roadshowstation haben, setzen Sie sich mit unseren Außendienstmitarbeitenden unter www.kessel.de/suche-vertrieb-aussendienst in Verbindung. Die Highlights der EcoLogisch-Tour 2024 können Sie jederzeit auf YouTube unter www.kessel.de/youtube sowie auf Instagram unter www.instagram.com/kessel_deutschland/ erleben. Alle Informationen rund ums Thema Hybrid-Entwässerung finden Sie unter www.ecolift.kessel.de/.