Die Linearis Infinity 60 überzeugt durch ihre geringe Einbauhöhe von nur 60 mm und ist damit die flachste Duschrinne am Markt. Quelle: KESSEL AG

Das Jahr startete für KESSEL mit einem besonderen Highlight. Nach umfangreichen Planungen fand am 14. Januar der Spatenstich für den Bau eines multifunktionalen Bürogebäudes in Lenting statt. „Mit dem Neubau wollen wir moderne Arbeitswelten für unsere Mitarbeitenden und noch mehr Raum für Innovation schaffen“, so Edgar Thiemt, Vorstand Technik. Seine Innovationsführerschaft beweist das Unternehmen aktuell gleich mit zwei neuen Produkten, die ab April 2021 im Fachhandel verfügbar sein werden: die Duschrinne Linearis Infinity sowie die Hebeanlage Aqualift S 100/200.

Ablaufplanung um die Ecke gedacht

Mit der Linearis Infinity erweitert KESSEL sein Ablauftechnik-Sortiment um eine vielseitig anpassbare Duschrinne. Diese bietet unendliche Möglichkeiten für die individuelle und barrierefreie Badgestaltung im privaten sowie gewerblichen Bereich. Sie ist in vielen Farben und Längen erhältlich, lässt sich beliebig erweitern und sogar um die Ecke bauen. Der erstmals für eine Duschrinne verwendete Edelstahl V4A ist dabei besonders hochwertig, korrosionsbeständig und hält dem Abwasser im Bad dauerhaft stand. Mit ihrer geringen Einbauhöhe von nur 60 mm ist die Linearis Infinity 60 zudem die niedrigste Duschrinne am Markt und überzeugt gleichzeitig mit einer hohen Abflussleistung. KESSEL hat die Neuheit als praktische All-in-One-Box konzipiert. Sie erleichtert Installateuren und Fliesenlegern den Einbau erheblich, denn sämtliche Teile der Duschrinne sowie das notwendige Zubehör sind darin bereits enthalten.

Flexible Gebäudeentwässerung mit minimalem Platzbedarf

Mit der Aqualift S 100/200 entwickelte KESSEL eine vielseitige, frei aufstellbare Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser. Je nach Abwassermenge stehen variable Behälter mit 100 oder 200 Liter Fassungsvermögen zur Auswahl. Die steckerfertige Entwässerungslösung kann durch ihre geringe Aufstellfläche auch nachträglich in kleineren Räumen oder als Aqualift S 100 in bereits vorhandenen Pumpensümpfen installiert werden. Für eine effiziente Gebäudeentwässerung ist die Hebeanlage mit einer oder je nach Ausführung zwei leistungsstarken Pumpen ausgestattet. Sie eignet sich sowohl für den klassischen Wohnbau als auch für den gewerblichen Bereich – zum Beispiel für den Einsatz in Kombination hinter Fettabscheidern.