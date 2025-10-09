Dieses, speziell für Mitarbeiter*innen von Fachfirmen entwickelte Präsenz-Seminar, vermittelt praxisbezogenes Wissen rund um den Einbau und die Wartung von Rückstauverschlüssen für Grau- und Schwarzwasser.



In der Theorie lernen die Teilnehmer*innen die wichtigsten Regeln der normgerechten Planung von Rückstauschutz kennen. Sie erfahren wie Rückstaulösungen funktionieren und fachgerecht angeschlossen werden.



Damit werden die Teilnehmer*innen in die Lage versetzt, Einbausituationen zu bewerten und die häufigsten Fehler in der Praxis zu erkennen.



Im Praxisteil vermitteln erfahrene Service-Techniker, die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, rund um die professionelle Wartung, an gängigen Rückstaulösungen, in einer Schritt für Schritt Anleitung.

Inhalt

Warum Wartung?

Das Problem mit dem Rückstau

Die wichtigsten Regeln (DIN EN 12056, DIN 1986-100) Rückstauebene Rechtsvorschriften, Verantwortung und Haftung Einbau- und Anwendungsbeispiele

Was häufig schief läuft

Rückstauverschlüsse (Grau- und Schwarzwasser) und Kellerabläufe Entscheidungskriterien Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss

Vor der Wartung Sicherheit, Situationsanalyse Fehlererkennung und -beseitigung Inbetriebnahme

Wartung an Funktionsmodellen Rückstauverschlüsse Staufix DN 50,100, SWA, FKA und Pumpfix F Inbetriebnahme von Schaltgeräten Kellerabläufe mit Rückstauverschluss Pumpfix S, Der Universale, Drehfix, Leichtflüssigkeitssperre



Ihr Nutzen

Sie kennen die wichtigsten Regeln der Planung von Entwässerungsanlagen und wissen, wie sie ausgeführt sein müssen.

Sie kennen die gängigen Rückstaulösungen und können die Einbausituation beurteilen und Fehler in der Praxis erkennen.

Sie wissen wie Rückstausicherungen funktionieren und können sie fachgerecht Einbauen und in Betrieb nehmen.

Sie sind in der Lage, für gängige Rückstausicherungen, im normgerechten Umfang und nach Herstellerangaben, Wartungen durchzuführen.

Wer darf Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen warten?

149 EURO pro Person

Referent ist ein Fachdozent und Servicetechniker von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Die Seminarunterlagen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Kaffeepausen, Seminargetränke und das Mittagessen sind in der Seminargebühr inbegriffen.

KESSEL KundenForum Lenting

15.10.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Lenting

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen

Veranstaltungszeitraum: 15. Okt 2025, 09:00 - 16:30

KESSEL KundenForum Stuttgart

13.10.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Stuttgart

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen

Veranstaltungszeitraum: 13. Okt 2025, 09:00 - 16:30

KESSEL KundenForum Mainz

10.11.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Mainz

Anmeldefrist: 31. Okt 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 10. Nov 2025, 09:00 - 16:30

