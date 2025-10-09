09.10.2025  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL: Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse - Einbau, Funktion und Wartung von Rückstauverschlüssen

10.11.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Mainz

Dieses, speziell für Mitarbeiter*innen von Fachfirmen entwickelte Präsenz-Seminar, vermittelt praxisbezogenes Wissen rund um den Einbau und die Wartung von Rückstauverschlüssen für Grau- und Schwarzwasser. 

In der Theorie lernen die Teilnehmer*innen die wichtigsten Regeln der normgerechten Planung von Rückstauschutz kennen. Sie erfahren wie Rückstaulösungen funktionieren und fachgerecht angeschlossen werden.  

Damit werden die Teilnehmer*innen in die Lage versetzt, Einbausituationen zu bewerten und die häufigsten Fehler in der Praxis zu erkennen.    

Im Praxisteil vermitteln erfahrene Service-Techniker, die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, rund um die professionelle Wartung, an gängigen Rückstaulösungen, in einer Schritt für Schritt Anleitung. 

Inhalt

  • Warum Wartung?
  • Das Problem mit dem Rückstau  
  • Die wichtigsten Regeln (DIN EN 12056, DIN 1986-100) 
    • Rückstauebene  
    • Rechtsvorschriften, Verantwortung und Haftung 
    • Einbau- und Anwendungsbeispiele 
  • Was häufig schief läuft  
  • Rückstauverschlüsse (Grau- und Schwarzwasser) und Kellerabläufe  
    • Entscheidungskriterien 
    • Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss 
  • Vor der Wartung 
    • Sicherheit, Situationsanalyse 
    • Fehlererkennung und -beseitigung  
    • Inbetriebnahme 
  • Wartung an Funktionsmodellen  
    • Rückstauverschlüsse 
      • Staufix DN 50,100, SWA, FKA und Pumpfix F
      • Inbetriebnahme von Schaltgeräten 
    • Kellerabläufe mit Rückstauverschluss 
      • Pumpfix S, Der Universale, Drehfix, Leichtflüssigkeitssperre 

Ihr Nutzen

  • Sie kennen die wichtigsten Regeln der Planung von Entwässerungsanlagen und wissen, wie sie ausgeführt sein müssen. 
  • Sie kennen die gängigen Rückstaulösungen und können die Einbausituation beurteilen und Fehler in der Praxis erkennen.  
  • Sie wissen wie Rückstausicherungen funktionieren und können sie fachgerecht Einbauen und in Betrieb nehmen.
  • Sie sind in der Lage, für gängige Rückstausicherungen, im normgerechten Umfang und nach Herstellerangaben, Wartungen durchzuführen. 

Wer darf Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen warten?

149 EURO pro Person

Referent ist ein Fachdozent und Servicetechniker von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Die Seminarunterlagen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Kaffeepausen, Seminargetränke und das Mittagessen sind in der Seminargebühr inbegriffen.

KESSEL KundenForum Lenting

15.10.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Lenting

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen  
Veranstaltungszeitraum: 15. Okt 2025, 09:00 - 16:30  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL KundenForum Stuttgart

13.10.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Stuttgart

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen  
Veranstaltungszeitraum: 13. Okt 2025, 09:00 - 16:30  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL KundenForum Mainz

10.11.2025 Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse, Mainz

Anmeldefrist: 31. Okt 2025, 00:00   Keine freien Plätze verfügbar  
Veranstaltungszeitraum: 10. Nov 2025, 09:00 - 16:30  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
