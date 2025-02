Einbau, Funktion und Wartung von Hebeanlagen

Dieses, speziell für Mitarbeiter*innen von Fachfirmen entwickelte Präsenz-Seminar, vermittelt praxisbezogenes Wissen rund um den Einbau und die Wartung von Hebeanlagen zur freien Aufstellung und zum Einbau in die Bodenplatte, im häuslichen Bereich.



In der Theorie lernen die Teilnehmer*innen die wichtigsten Regeln der normgerechten Planung von Hebeanlagen kennen. Sie erfahren wie häusliche Hebeanlagen funktionieren und fachgerecht angeschlossen werden.



Damit werden die Teilnehmer*innen in die Lage versetzt, Einbausituationen zu bewerten und die häufigsten Fehler in der Praxis zu erkennen.



Im Praxisteil vermitteln erfahrene Service-Techniker, die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, rund um die professionelle Wartung, an Standard-Hebeanlagen in einer Schritt für Schritt Anleitung.

Inhalt

Warum Wartung?

Die wichtigsten Regeln (DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN 12050-1,2,3) Grundsätzliches zu Entwässerungsanlagen Lüftung, Betriebsarten

Was häufig schief läuft

Standard-Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser (230 Volt) Entscheidungskriterien Produktarten, Sensorik Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss

Vor der Wartung Allgemeine Sicherheitshinweise, Situationsanalyse Fehlererkennung und -beseitigung Inbetriebnahme

Wartung an Funktionsmodellen Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser Tauchpumpen (KTP 300, KTP 500, KTP 1000) Minilift S, Aqualift S Compact, Aqualift S100 Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser Minilift F, Aqualift F Compact, Aqualift F



Ihr Nutzen

Sie kennen die wichtigsten Regeln der Planung von Entwässerungsanlagen und wissen, wie sie ausgeführt sein müssen.

Sie kennen die gängigen Standard-Hebeanlagen und können die Einbausituation beurteilen und Fehler in der Praxis erkennen.

Sie wissen wie Standard-Hebeanlagen funktionieren und können sie fachgerecht Einbauen und in Betrieb nehmen.

Sie sind in der Lage an gängigen Standard-Hebeanlagen, im normgerechten Umfang und nach Herstellerangaben, Wartungen durchzuführen.

Wer darf Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen warten?

149 EURO pro Person

Referent ist ein Fachdozent und Servicetechniker von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Seminarunterlagen und ein Mittagessen sind in der Seminargebühr inbegriffen

KESSEL KundenForum Lenting

20.03.2025 Praxis-Seminar Hebeanlagen, Lenting

Anmeldefrist: 9. Mär 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 20. Mär 2025, 09:00 - 16:30

13.10.2025 Praxis-Seminar Hebeanlagen, Lenting

Anmeldefrist: 12. Okt 2025, 00:00 Freie Plätze: 10

Veranstaltungszeitraum: 23. Okt 2025, 09:00 - 16:30

KESSEL KundenForum Stuttgart

12.03.2025 Praxis-Seminar Hebeanlagen, Stuttgart

Anmeldefrist: 2. Mär 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 12. Mär 2025, 09:00 - 16:30

21.10.2025 Praxis-Seminar Hebeanlagen, Stuttgart

Anmeldefrist: 11. Okt 2025, 00:00 Freie Plätze: 11

Veranstaltungszeitraum: 21. Okt 2025, 09:00 - 16:30

KESSEL KundenForum Mainz

14.05.2025 Praxis-Seminar Hebeanlagen, Mainz

Anmeldefrist: 2. Mai 2025, 00:00 Freie Plätze: 12

Veranstaltungszeitraum: 14. Mai 2025, 09:00 - 16:30

11.11.2025 Praxis-Seminar Hebeanlagen, Mainz

Anmeldefrist: 1. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 12

Veranstaltungszeitraum: 11. Nov 2025, 09:00 - 16:30

