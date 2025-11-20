KESSEL Präsenz-Seminare 2026 ab sofort buchbar
In den kommenden Wochen werden wir nach und nach auch unsere weiteren Schulungsangebote erneuern und die ersten Webinar-Termine veröffentlichen.
Haben Sie Fragen rund um unser Schulungsangebot? Dann wenden Sie sich gerne an uns, unter kundenforum(at)kessel.de.
Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind!
Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum
Neue Termine 2026
Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen
Lenting
04. - 05.02.2026
Stuttgart
19. - 20.01.2026
Mainz
28. - 29.01.2026
Dortmund
25. - 26.02.2026
Hamburg
23. - 24.02.2026
Leipzig
16. - 17.03.2026
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFFT)
Lenting
Theorie
13. - 17.04.2026
Lenting
Praxis
20. - 24.04.2026
AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100
Bad Saarow
19.02.2026
Dietzenbach
18.03.2026
Dortmund
05.05.2026
Lenting
11.06.2026
Online-Angebote
Selbstlernkurse (on demand)
Aktuelles und geballtes Wissen, rund um die Entwässerungstechnik - von Grundlagen, über Auslegung, bis hin zu Einbau und Anschluss. Das Ganze ist für Sie kostenlos und jederzeit verfügbar (24/7).
Webinare (live-online)
Persönlich referierte Onlineschulungen zu diversen Themen aus dem Bereich Entwässerungstechnik. Nutzen Sie diese für gezielte Fragen an unsere Referenten und den Austausch mit anderen Teilnehmern.