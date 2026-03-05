Die kompakte Eingabestation zerkleinert sicher und hygienisch knapp 30 Liter Speisereste in weniger als 1 Minute. Sie lässt sich problemlos in Spülküchen integrieren – ideal für die einfache Nachrüstung im Bestand. Quelle: KESSEL

Mit dem neuen Speisereste-Sammelsystem – bestehend aus der Eingabestation EasyCollect zur Entsorgung von Essensresten und dem Sammeltank EasyStore – erweitert der Entwässerungsspezialist KESSEL sein Sortiment und bringt eine kompakte Plug&Play-Lösung für die hygienische und wirtschaftliche Speiseresteentsorgung in gewerblichen Küchen auf den Markt. „Die bisherigen Angebote in diesem Bereich sind zumeist auf große Volumina ausgelegt. Mit EasyCollect und EasyStore erfüllen wir explizit die Anforderungen kleinerer Betriebe. Unsere Lösung ist einfach, flexibel, sicher und bezahlbar – ideal für Restaurants, Cafeterias oder Landgasthöfe. Zudem ist unsere Lösung skalierbar und lässt sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen“, erklärt Philipp Weinberger, Regionalvertriebsleiter Süd bei KESSEL und Experte für Speisereste-Sammelsysteme.

Hygienische Entsorgung – die sich lohnt

Offene Mülltonnen stellen im Küchenbetrieb ein klassisches Hygienerisiko dar: Sie verursachen Gerüche, fördern Schädlingsbefall und führen zu erheblichen Kühl-, Transport- und Entsorgungskosten. Außerdem besteht dauerhaft die Gefahr, dass saubere Küchenbereiche durch Berührungen klassischer Lagerbehälter oder durch anhaftende Rückstände an Schuhen kontaminiert werden. Das neue Speiserestesammelsystem setzt hier gleich an mehreren Stellen an.

In den flexiblen Sammeltanks EasyStore werden die zerkleinerten Speisereste hygienisch und geruchsneutral gelagert. Die leichten und stabilen Behälter sind in Form, Volumen und Ausstattung individuell anpassbar und können freistehend oder erdverbaut installiert werden. Quelle: KESSEL

Die Eingabestation EasyCollect ist für den unreinen Bereich der Spülküche ausgelegt und zerkleinert direkt am Entstehungsort knapp 30 Liter Speisereste in weniger als 1 Minute auf eine Partikelgröße von 12 mm. Das zerkleinerte Material wird automatisch über eine fest installierte Druckleitung in den geruchsdichten Sammeltank EasyStore aus beständigem PE-Material gefördert. Die integrierte Pumpe ermöglicht dabei einen Transport über 5 Meter Förderhöhe und 30 Meter Leitungslänge, ohne dass ein Gefälle erforderlich ist. Durch dieses geschlossene System entfällt eine zusätzliche Kühlung und der Entsorgungsaufwand reduziert sich deutlich, sodass sich die Investitionskosten innerhalb kurzer Zeit amortisieren.

Kompakte Bauweise – flexible Nachrüstung

Mit Abmessungen von ca. 60 x 70 x 85 cm lässt sich die Eingabestation problemlos in Standardküchenzeilen von Spülküchen integrieren. Die Anlage eignet sich sowohl für den Neubau als auch für die einfache Nachrüstung im Bestand. Die flexibel anpassbaren PE-Sammeltanks können frei aufgestellt oder komplett im Erdreich verbaut werden. Das System ist mit verschiedenen Entsorgungsoptionen verfügbar:

Direct: Entsorgung über Direktentsorgungsrohr zum Saugwagen – ohne unhygienische Schläuche im Gebäude.

Auto Mix: Kontinuierliche Homogenisierung und Zerkleinerung durch eine Pumpe mit Schneidrad, inkl. automatischer Reinigung. Steuerung und Programmierung über ein Schaltgerät.

Auto Mix & Pump: Wie Auto Mix, zusätzlich mit vollautomatischer Entsorgung. Steuerung von Pumpe, Entsorgung und Reinigung über ein Schaltgerät.

Die Entleerung erfolgt idealerweise gemeinsam mit dem vorhandenen Fettabscheider in einem Arbeitsgang.

Einfach und sicher

Neben hygienischen und wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt die Eingabestation EasyCollect durch eine anwenderfreundliche Bedienung und eine hohe Betriebssicherheit. Sie verfügt über ein stufenlos arretierbares Deckelscharnier sowie eine mechanische Verriegelung, die sich erst nach Abschluss des Zerkleinerungsvorgangs öffnen lässt. Eine integrierte Trinkwassertrennung verhindert mögliche Rückkontaminationen beim Spülvorgang und stellt höchste Hygienestandards sicher. Darüber hinaus trägt das System zu einer ressourcenschonenden Entsorgung bei, da die gesammelten Speisereste direkt in geeigneten Biogasanlagen weiterverwertet werden können.

Kompetenz – aus einer Hand

KESSEL bietet im Bereich Speiseresteentsorgung eine ganzheitliche Lösungskompetenz, die Entwicklung, Fertigung und Service umfasst. „Von der Pumpentechnik über die Tankbehälterproduktion und Abwasserbehandlung bis hin zu individuellen Lösungen – durch unsere eigene Entwicklung, hohe Fertigungstiefe und unseren Marktzugang als führender Entwässerungsspezialist können wir ein System anbieten, das optimal auf die Praxis und den spezifischen Anwendungsfall abgestimmt ist und den gesamten Entsorgungsprozess aus einer Hand abbildet“, betont Weinberger.

Das neue Speisereste-Sammelsystem von KESSEL wird vom 13. bis 17. März 2026 auf der INTERNORGA 2026 in Hamburg vorgestellt. Besuchen Sie uns in Halle B6, Stand B6.239.

Weitere Informationen zum Speisereste-Sammelsystem finden Sie unter www.kessel.de/speisereste-sammelsystem.