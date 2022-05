Pressemeldung

Der neue Kellerablauf verbindet mehr Vorteile, weniger Umstände plus das Extra an Innovation als herkömmliche Produkte. Mit ihm wird die Entwässerung von Kellerräumen vom Einbau bis zur Wartung vereinfacht. Quelle: KESSEL AG

„Optimierung ist für Prozesse, Innovation für Menschen.“ Deshalb verbindet der neue Kellerablauf Universale Plus der KESSEL AG mehr Vorteile, weniger Umstände plus das Extra an Innovation als herkömmliche Produkte. Ziel bei der Entwicklung war es, die Entwässerung von Kellerräumen vom Einbau bis zur Wartung zu vereinfachen: Weniger Arbeitsschritte und damit -aufwand sowie ein geringerer Materialeinsatz führen gleichzeitig zu niedrigeren Kosten während des gesamten Produktlebenszyklus. Der Umwelt zuliebe setzt das Unternehmen erstmalig überwiegend auf den Einsatz von ressourcenschonendem Rezyklat.

Einfach durchdacht

Der Grundkörper verfügt über einen senkrechten Abgang – wahlweise mit Rückstauverschluss nach DIN 13564, Typ 5 und integriertem Geruchsverschluss. Durch diese Konstruktion liegen die Rückstaueinheit und der Zugang zur Grundleitung nicht mehr tief verbaut unterhalb der Bodenplatte, sondern darin. In Verbindung mit einem freien Rohrquerschnitt bleiben sie so komplett zugänglich, was Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Grundleitung erheblich erleichtert.

Einfach praktisch

In sein drehbares Verlängerungsstück sind drei Zuläufe für den Anschluss von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine integriert. Auf diese Weise befinden sich die Zuläufe beim Universale Plus zum ersten Mal oberhalb der Bodenplatte. Die Platte muss dann nur noch einmal durchdrungen werden. Zudem ist eine klare Gewerketrennung von Rohbau (Grundkörper) und Sanitär (Verlängerungs- und Aufsatzstück) möglich.

Einfach flexibel

Das Universaltalent bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Wohn- und Nichtwohnbereich. Damit geht auch eine Auswahl an Aufsatzstücken einher: Edelstahl, Kunststoff oder Ecoguss. Alle Varianten sind drehbar, neigbar, höhenverstellbar und belastbar. Planer können das Produkt stets passgenau auf die individuelle Einbausituation abstimmen.

Als weiteren Pluspunkt können Sie in Verbindung mit der Markteinführung des Universale Plus für Ihr nächstes Teamfest einen Gasgrill von Weber gewinnen. Weitere Informationen und Videos zum Produkt und das Gewinnspiel finden Sie unter: www.universale-plus.de.