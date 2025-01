In dieser Einheit zeigen wir Ihnen, wie man die Rückstauebene richtig und sicher definiert.

Denn wenn Sie Gebäude sicher vor Rückstau schützen wollen, müssen Sie dieses Niveau unbedingt beachten. Wer an dieser Stelle Fehler macht, kann Gebäude nicht normgerecht und sicher vor Rückstau schützen!



Wo ist der korrekte Bezugspunkt für die Definition der Rückstauebene (in ebnem und geneigtem Gelände)? Was muss man bezüglich dem Staudruck berücksichtigen? Welche Regeln gibt es und was sagt die Norm dazu?



Lernformate



Mit dem Selbstlernkurs (On Demand) können Sie sich jederzeit (24/7) über das Thema informieren. Der Kurs ist in mehrere kurze Einheiten unterteilt, so dass Sie die einzelnen Module auch bequem zwischendurch bearbeiten können.



Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.



Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 30 Minuten.



Die Teilnahme ist kostenlos!

Rückstauebene richtig definiert (Selbstlernkurs)

28.01.2025 Rückstauebene richtig definiert (Live Webinar)

Anmeldefrist: 28. Jan 2025, 15:00

Veranstaltungszeitraum: 28. Jan 2025, 15:00 - 15:45

28.04.2025 Rückstauebene richtig definiert (Live Webinar)

Anmeldefrist: 28. Apr 2025, 15:00

Veranstaltungszeitraum: 28. Apr 2025, 15:00 - 15:45

09.09.2025 Rückstauebene richtig definiert (Live Webinar)

Anmeldefrist: 09. Sep 2025, 15:00

Veranstaltungszeitraum: 09. Sep 2025, 15:00 - 15:45

