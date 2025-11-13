Die Sicherheit einer Hebeanlage vereint mit der Effizienz des natürlichen Gefälles. Daraus ergeben sich bei Hybrid-Hebeanlagen eine Menge Vorteile.



Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in die Welt der neuen Hybridentwässerung von KESSEL.

Inhalt

Normen und Richtlinien

Vergleich von Hebenanlagen und Rückstauverschlüssen mit Hybrid-Hebeanlagen

Vorteile von Hybrid-Hebeanlagen

Lösungen und Einbausituationen

Dienstleistungen und Services

Lernformate

Mit dem Selbstlernkurs (On Demand) können Sie sich jederzeit (24/7) über das Thema informieren. Der Kurs ist in mehrere kurze Einheiten unterteilt, so dass Sie die einzelnen Module auch bequem zwischendurch bearbeiten können.



Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.



Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.



Die Teilnahme ist kostenlos!

Kursanmeldung

Hybrid-Hebeanlagen kompakt (Selbstlernkurs)

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

05.12.2025 Hybrid-Hebeanlagen kompakt (Live Webinar)

Anmeldefrist: 5. Dez 2025, 10:00

Veranstaltungszeitraum: 5. Dez 2025, 10:00 - 11:00

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.