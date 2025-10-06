Lernen Sie in diesem Kurs die umfangreichen Möglichkeiten maßgeschneiderter Entwässerungslösungen in der Abscheide-, Ablauf- und Pumpentechnik kennen. Wir zeigen wie man mit individueller Beratung Problemlösungen schafft, die in schwierigen Einbausituationen Platz, Zeit und Geld sparen.

Inhalt

Zielsetzung

Kernleistungen

Projekte und Erfahrungen

Services

Lernformat



Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.



Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.



Die Teilnahme ist kostenlos!

24.10.2025 Individuelle Lösungen (Live Webinar)

Anmeldefrist: 24. Okt 2025, 10:00

Veranstaltungszeitraum: 24. Okt 2025, 10:00 - 11:00

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.