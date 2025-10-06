06.10.2025  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL - Live Webinar: Individuelle Lösungen - Alles andere als Standard

Veranstaltungszeitraum: 24. Okt 2025, 10:00 - 11:00 Uhr

Lernen Sie in diesem Kurs die umfangreichen Möglichkeiten maßgeschneiderter Entwässerungslösungen in der Abscheide-, Ablauf- und Pumpentechnik kennen. Wir zeigen wie man mit individueller Beratung Problemlösungen schafft, die in schwierigen Einbausituationen Platz, Zeit und Geld sparen.

Inhalt

  • Zielsetzung
  • Kernleistungen
  • Projekte und Erfahrungen
  • Services

Lernformat

Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.

Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten. 

Die Teilnahme ist kostenlos!

24.10.2025 Individuelle Lösungen (Live Webinar)

Veranstaltungszeitraum: 24. Okt 2025, 10:00 - 11:00  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
