Fachkunde für Abscheideanlagen

Kombinierter Fachkundelehrgang für die Überprüfung (Generalinspektion) von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und Abscheideanlagen für Fette.

Fachkunde Abscheider

Lenting, 23. bis 26.09.2024

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Gleichartige, sich wiederholende elektrotechnische Tätigkeiten können mit einer Zusatzqualifikation auch von Nicht-Elektrikern erledigt werden. Mit der Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EffT) können definierte elektrotechnische Arbeiten wie z. B. Instandhaltungsarbeiten eigenverantwortlich durchgeführt werden.

Elektrofachkraft f. f. T. (Theorie)

Lenting, 11. bis 15.11.2024

Elektrofachkraft f. f. T. (Praxis)

Lenting, 25. bis 29.11.2024

Zusatztermine für unsere Kombi-Praxis-Seminare

Unsere Kombi-Praxis-Seminare für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen erfreuen sich großer Beliebtheit. Das freut uns sehr und deshalb haben wir in Lenting und Stuttgart noch zwei Zusatztermine für den Sommer eingeplant.

Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA

Lenting, 11. bis 12.06.2024

Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA

Stuttgart, 02. bis 03.07.2024

Demnächst auch in Ihrer Nähe

Die KESSEL EcoLogisch-Tour

Sichern Sie sich jetzt noch die letzten Plätze bei unseren Tourstationen und erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Hybridentwässerung. Mit unserer neuen Hybrid-Hebeanlage Ecolift L ist die Familie nun komplett und für jeden Einsatzzweck genau das passende Produkt verfügbar. Erfahren Sie darüber hinaus noch mehr zu den Themen Normung, Sicherheit, Nachhaltigkeit und vieles mehr.

Ausblick in die zweite Jahreshälfte

Planertage 2024

Gemeinsam mit Doyma, Knauf Insulation und Vallox starten wir von Juli bis November 2024 in die beliebte Expertenseminarreihe. An fünf Veranstaltungsorten in Deutschland teilen unsere Experten aktuelles Fachwissen und Erfahrungen rund um effiziente Gebäudetechnik wie Wärmepumpe, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Brandschutz, Bauwerksdurchdringungen und Edelstahl-Entwässerung

