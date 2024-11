Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit dem neuen Planungstool SmartSelect für Pumpentechnik bei der problemlosen Auswahl und Auslegung von Hebeanlagen, Hybrid-Hebeanlagen und Pumpstationen und können ab sofort den Fettabscheider EasyClean free auch in den Nenngrößen NS 15 und 20 als rotierte Standardvariante anbieten.



Entdecken Sie außerdem unsere spannenden On Demand Selbstlernkurse zu Themen rund um die Entwässerungstechnik.



25. bis 29. November 2024

Heute startet die Kompetenzwoche Haustechnik:

5 Tage - 11 Unternehmen - 32 Vorträge



Die beste Chance, Ihr Fachwissen aufzufrischen sowie Neues rund um Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene, Komfort und Betriebssicherheit für die Haustechnik zu erfahren.

Unsere Beiträge

Nachhaltige Hybridentwässerung

25.11.2024

17:00 Uhr

Alles dicht durch Wand und Bodenplatte

26.11.2024

15:00 Uhr

Alles andere als eine Standard-Entwässerungstechnik

27.11.2024

10:00 Uhr

Anforderung: Radondichtheit

27.11.2024

14:00 Uhr

Für Großes geschaffen – Abläufe aus Edelstahl

28.11.2024

14:00 Uhr

Planungstool

SmartSelect Pumpentechnik

Mit unserem Planungstool SmartSelect lassen sich Entwässerungslösungen ganz einfach konfigurieren, auslegen und berechnen. Dadurch reduziert sich Ihr Planungsaufwand erheblich.



Nutzen Sie unser neues Planungstool für Pumpentechnik und finden Sie in wenigen Schritten heraus, welche Hebeanlage, Hybrid-Hebeanlage oder Pumpstation für Sie die richtige ist: schnell, intuitiv und auch für Neueinsteiger geeignet.

Fettabscheider EasyClean free

Rotierte Behälter NS 15/20 als Standardlösung

Ab sofort sind unsere rotierten Fettabscheider zur freien Aufstellung auch in den Nenngrößen NS 15 und 20 als Standardvarianten nach EN 1825-1 verfügbar. Abweichende Anforderungen oder größere Behälter können weiterhin als individuelle Lösungen ausgeführt werden.

