Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die KESSEL-Roadshow DeepDive in die zweite Runde. Vom 17. September bis 19. November 2026 macht das Veranstaltungsformat an sechs Standorten in Deutschland Station. Im Mittelpunkt stehen die Produktneuheiten sowie der persönliche Austausch mit dem SHK-Fachhandwerk und Fachplanern.



Innovationen zum Eintauchen

Der Fokus des diesjährigen DeepDives liegt auf dem Systemtrenner CleverLoop und der Lüftungsweiche CleverVent – zwei zukunftsweisende Systemlösungen, die den Installationsaufwand von Hebeanlagen deutlich reduzieren und neue Möglichkeiten für Rückstauschutz sowie die Be- und Entlüftung eröffnen. Sie lassen sich direkt im Aufstellraum unterhalb der Rückstauebene realisieren und machen aufwendige Deckendurchbrüche sowie Lüftungsleitungen über Dach überflüssig. An verschiedenen Stationen vermitteln Funktions- und Schnittmodelle die mechanische Wirkungsweise der Systeme und zeigen ihren konkreten Nutzen – von der einfacheren Installation bis hin zu Zeit- und Kostenersparnissen.



„Die Weltneuheiten CleverLoop und CleverVent muss man erleben. Solche Innovationen lassen sich direkt am Produkt besser nachvollziehen. Wer ihre Funktionsweise im Detail kennenlernt, gewinnt Sicherheit im Umgang mit der Technik sowie Vertrauen in die neuen Lösungen und erkennt ihren Mehrwert für den Arbeitsalltag. Genau dafür steht DeepDive“, erklärt Thomas Meyer, Fachgruppenleiter Kundenentwicklung bei KESSEL.



Mit an Bord ist außerdem die nun erwachsene Minilift-Familie, mit der KESSEL erstmals ein Vollsortiment im Bereich Kleinhebeanlagen anbietet. Die sechs Varianten decken sämtliche relevanten Anwendungen ab – vom Waschbecken bis zum kompletten Sanitärbereich mit WC. Besonderes Highlight ist die Minilift L WC Duo: Die erste Kleinhebeanlage mit integrierter Duo-Technologie bietet eine hohe Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit.



Fachlicher Austausch auf Augenhöhe

Bewusst kurz gehaltene Impulsvorträge schaffen den inhaltlichen Einstieg. Anschließend stehen der direkte Dialog, der Erfahrungsaustausch, das Netzwerken und das praktische Kennenlernen der Produktneuheiten im Vordergrund. Mit diesem praxisorientierten Fokus sowie der kompakten Programmgestaltung orientiert sich DeepDive 2026 bewusst an den Arbeitsabläufen des SHK-Fachhandwerks.



„Mit DeepDive möchten wir die Fachhandwerker und Fachplaner in ihrem beruflichen Alltag begleiten. Die besten Gespräche entstehen oft direkt an den Exponaten und in lockerer Atmosphäre. Hier erfahren wir, welche Herausforderungen unsere Kunden beschäftigen und welche Lösungen sie sich für ihre tägliche Arbeit wünschen. Dieses unmittelbare Feedback hilft uns dabei, unsere Produkte und Services konsequent an den Anforderungen der Praxis weiterzuentwickeln“, so Meyer.

Termine:

• 29. Oktober 2026 – Leipzig (Moertelwerk)

• 04. November 2026 – München (Augustiner Keller, Eisstockhütte)

• 19. November 2026 – Hamburg (Altes Mädchen, Ratsherrnbar)



Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.kessel.de/deepdive.