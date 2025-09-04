KESSEL: HandwerkerForum Praxis trifft Potential
Gemeindsam mit dem VDRK (Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.) bieten wir Einblicke in die beruflichen Perspektiven der Branche sowie Materialien und Tools zur Nachwuchsgewinnung.
03.09.2025
13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter
Quelle: destatis.de
29.08.2025
Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
Quelle: destatis.de