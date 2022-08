Kein Entwässerungsprodukt kommt an so vielen verschiedenen Orten zum Einsatz wie Abläufe. Der Planungsassistent von KESSEL unterstützt dabei, in kürzester Zeit die richtige Lösung für jede spezifische Einbausituation zu konfigurieren.

Seit April 2021 bietet die KESSEL AG in ihrem Auslegungstool einen Online-Planungsassistenten für den Bereich Ablauftechnik an. Kein Entwässerungsprodukt kommt an so vielen verschiedenen Orten zum Einsatz wie Abläufe, darunter in Bad, Keller, Gewerbe, Parkhaus, im Außenbereich oder auf dem Dach. Der Planungsassistent unterstützt dabei, in kürzester Zeit die richtige Lösung für jede spezifische Einbausituation zu konfigurieren und so den Planungsaufwand erheblich zu reduzieren. Nun erweitert der Entwässerungsspezialist diese individuelle Produktkonfiguration um ein 3D-Viewing-Modell und integriert den Kellerablauf Universale Plus in das System.

In Echtzeit: 3D-Viewing-Modell

Von der Auswahl des Einbauorts und der Auslaufrichtung über den Bodenaufbau und der gewünschten Abdichtung bis hin zur Wahl des Zubehörs: Der Planungsprozess ist im innovativen 3D-Viewing-Modell für Anwender nun Schritt für Schritt zu beobachten. Fachplaner können so jede einzelne Planungsphase optisch überprüfen und die selektierte Lösung sofort entsprechend der vorliegenden Einbausituation anpassen. Bei jedem Konfigurationsschritt werden die gewählten Angaben zu den Schichten des Bodenaufbaus, Abdichtungsarten und Aufsatzstücken in Echtzeit am Modell veranschaulicht. Das Tool berücksichtigt auch die Auswahl von Maßen, Nennweiten, Materialien der Rostabdeckung und optionales Zubehör. Die visuelle Rückmeldung des Assistenten sorgt für einen effizienten, detailgenauen, sicheren und fehlerfreien Planungsprozess. „Der Kunde kann sich die Auslegung jederzeit anschauen und muss nun nicht mehr erst die Konfiguration abschließen, um festzustellen, ob das Endergebnis passt“, bestätigt Rainer Kübler, Produktmanager Ablauftechnik bei KESSEL. „Jede Komponente lässt sich nun sofort darstellen, was eine direkte Überprüfung der Einbausituation ermöglicht – jederzeit und ohne weitere Installationen im Internetbrowser.“

Zusatzfeature: Kellerablauf Universale Plus

Neben dem 3D-Viewing-Modell wurde als weiteres Feature auch der neue Universale Plus in den intuitiv bedienbaren Planungsassistenten für Ablauftechnik aufgenommen. Der Kellerablauf mit integriertem Rückstauverschluss lässt sich nun ebenfalls sukzessive live konfigurieren.

Die kostenlosen Planungsassistenten von KESSEL für die Bereiche Pumpentechnik, Abscheidetechnik und Ablauftechnik finden Sie unter www.kessel.de/smartselect.