Ob Unklarheiten bei der Planung einer neuen Entwässerungsanlage, bei der Wahl der richtigen Produkte oder bei technischen Problemen, die KESSEL AG hält für individuelle Anfragen ein flächendeckendes Netzwerk an Experten bereit. „Neben unseren Servicetechnikern vom Werkskundendienst stehen zur zeit- und ortsnahen Unterstützung von Bauunternehmern und Installateuren zusätzlich circa 100 Partnerbetriebe in Deutschland und Österreich zur Verfügung“, erklärt Tobias Meyer, Leiter Kundendienst bei KESSEL. Alle Servicepartner werden in regelmäßigen Seminaren und Workshops geschult. Damit sind sie stets auf dem aktuellen Stand der Technik und kennen die gesamte Produktpalette an Entwässerungslösungen.

Rundum betreut – Stets an der Seite der Installateure

Das umfangreiche Dienstleistungsangebot von KESSEL umfasst alle Projektphasen, von der Planung, über die Installation, bis hin zu Betrieb und Wartung. Ob Produktberatung, Einbaubegleitung, Generalinspektion oder Inbetriebnahme: die KESSEL-Servicetechniker garantieren nicht nur eine fachkundige Einweisung, Übergabe und den sicheren Start der Anlage. Auch alle vorgeschriebenen Wartungs- und Inspektionsarbeiten deckt das Serviceangebot ab. Sie können einzeln beauftragt oder über einen Wartungsvertrag direkt von der KESSEL AG übernommen werden. Das stellt einen optimalen und störungsfreien Betrieb sicher und erhält die Gewährleistung sowie den Versicherungsschutz.

Die Experten von KESSEL stehen den Bauunternehmern und Installateuren bei Bedarf telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus sind ein Überblick über das gesamte Service- und Dienstleistungsangebot, eine Servicepartnersuche sowie die entsprechenden Bestellformulare unter www.kessel.de/service jederzeit verfügbar. Informationen zu Ersatzteilen erhalten Sie ebenfalls bei den KESSEL Servicepartnern oder unter shop.kessel.de.