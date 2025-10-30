Am Firmensitz in Lenting wurde KESSEL für sein Engagement um das Feuerlöschwesen in Bayern gewürdigt. Im Rahmen der Ehrung übergab das Unternehmen der Freiwilligen Feuerwehr Lenting einen speziell entwickelten Abrollbehälter für Wasser. Quelle: KESSEL

Der Landesfeuerwehrverband Bayern (LFV Bayern) hat den Entwässerungsspezialisten KESSEL SE + Co. KG für sein außergewöhnliches Engagement um das Feuerlöschwesen in Bayern ausgezeichnet. Im Rahmen der Ehrung übergab das Unternehmen der Freiwilligen Feuerwehr Lenting außerdem einen speziell entwickelten Abrollbehälter Wasser – ein Pilotprojekt, das technisches Know-how und regionales Engagement in besonderer Weise verbindet.

Maßgeschneiderte Entwicklung für die Praxis

Der modulare Abrollbehälter wurde vollständig vom Servicecenter Individuelle Lösungen konzipiert, gefertigt und der Feuerwehr Lenting kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Spezialkonstruktion basiert auf vier miteinander gekoppelten Fettabscheiderbehältern EasyClean NS 7 aus beständigem Polyethylen (PE) und verfügt über ein Gesamtvolumen von mehr als 7.000 Litern. Damit lässt sich die maximale Nutzlast des vorhandenen Wechselladerfahrzeugs von 9.000 Kilogramm optimal ausschöpfen.

Über eine speziell entwickelte Kommunikationsleitung aus PE-HD mit Flanschschellen sind die Module spannungsfrei, dauerhaft dicht und zugleich lösbar verbunden. Zwei Storz-Kupplungen DN 100 sowie zwei Befüllanschlüsse DN 75 ermöglichen ein flexibles Befüllen, Entleeren und Fördern des Wassers. Eingesetzt wird der Abrollbehälter insbesondere dort, wo eine Wasserversorgung schwierig oder nicht verfügbar ist wie bei Waldbränden, auf Autobahnen oder in abgelegenen Einsatzgebieten. Die Konstruktion aus robustem Kunststoff ist leicht, flexibel austausch- und erweiterbar und gewährleistet zugleich höchste Dichtheit, Stabilität und Wartungsfreundlichkeit auch unter mobilen Einsatzbedingungen.

Der modulare Abrollbehälter basiert auf vier miteinander gekoppelten Fettabscheiderbehältern EasyClean NS 7 aus beständigem Polyethylen (PE) und verfügt über ein Gesamtvolumen von mehr als 7.000 Litern. Quelle: KESSEL

Gemeinschaft und Verantwortung

„Die Unterstützung unserer Feuerwehren ist für uns Ausdruck gelebter regionaler Verantwortung“, sagt Stefan Grenzebach, Vorstandsvorsitzender der KESSEL SE + Co. KG. „Als Unternehmen, das in Lenting verwurzelt ist, möchten wir einen Beitrag zur Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Feuerwehren vor Ort leisten und zugleich zeigen, wie technisches Know-how praktische Hilfe ermöglicht.“

Neben dem jüngsten Pilotprojekt engagiert sich KESSEL seit Jahren in vielfältiger Weise für das Feuerwehrwesen in der Region. Mitarbeitende, die aktive Mitglieder der Feuerwehr sind, werden bei Einsätzen während der Arbeitszeit freigestellt – ein entscheidender Beitrag zur Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit mit eigenen Kräften und Gastausrückern. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen regelmäßig die Nachwuchsarbeit, etwa durch die Ausstattung von Kinder- und Jugendfeuerwehren. Auch die Anschaffung moderner Einsatztechnik wie kürzlich eines funkferngesteuerten Großraumlüfters für den Einsatz in großen Industrieanlagen und gefährdeten Bereichen wird gefördert.

„Dieses Engagement zeigt ein vorbildliches Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Allgemeinheit und verdient aus Sicht der Feuerwehr in besonderer Weise öffentliche Anerkennung und Würdigung“, betont Kreisbrandrat Martin Lackner. „Mit der Bereitstellung des modularen Löschwasser-Abrollbehälters hat das Unternehmen eine innovative Systemlösung mit Pilotcharakter geschaffen, die nicht nur in Lenting, sondern auch überörtlich im gesamten Landkreis eingesetzt werden kann – ein wertvoller Beitrag für den Brandschutz in der Region.“

Ein Video zum Abrollbehälter Wasser finden Sie im YouTube-Kanal von KESSEL unter www.kessel.de/youtube unter der Rubrik Objektberichte oder über den Direktlink youtu.be/15u6yv-qzAM.