Vom 17. bis 21. März 2025 präsentiert KESSEL auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft in Frankfurt am Main nicht nur ein digitales Messeerlebnis mit internationalem Kundenfokus. Der Entwässerungsspezialist nutzt die größte SHK-Branchenbühne für den Start in eine neue Marken-Ära: „Für uns als weltweit agierendes Unternehmen zählt die ISH seit über 40 Jahren zu den wichtigsten Kommunikationsplattformen. Sie ist als größter Branchentreff ein Ort des Dialoges und Netzwerkens, bei dem wir unsere Marke emotional aufladen und ihr im persönlichen Kontakt mit Planern, Architekten und dem Fachhandwerk ein Gesicht geben. Für uns also der ideale Rahmen, um in der Markenentwicklung und -positionierung das `next level´ zu starten“, kündigt Alexander Kessel, Vorstand Vertrieb und Marketing, einen spannenden KESSEL-Auftritt an.

Neuer Standort – digitales Erlebnis

Die Spannung will der Entwässerungsspezialist bis zum Eröffnungstag hochhalten, aber so viel sei verraten: der Startschuss in das nächste Level fällt an einem neuen KESSEL-Standort auf der ISH und geht Hand in Hand mit einem angepassten Standkonzept. „Wir freuen uns, dieses Jahr unsere Kunden, Partner und Besucher in Halle 4.0, am Stand C06 zu begrüßen. Die zentrale Lage direkt am Halleneingang ist prominenter, mitten im Geschehen und nicht zu übersehen – was Aufmerksamkeit und Frequenz deutlich erhöhen wird. Dabei richten wir den Fokus noch stärker auf Innovationen, Emotionen und Erlebnisse“, erläutert Marketingleiter Reinhard Späth.

So bietet KESSEL auf mehr als 140 m2 Ausstellungsfläche eine digitale Interaktions-Plattform mit attraktiven Highlights: Auf einer 5 mal 10 Meter großen LED-Wall sowie einer dreiseitig bespielbaren, rund 54 m2 großen LED-Säule werden Produkt- und Markeninformationen, Videos und vieles mehr präsentiert. Darüber hinaus gibt es direkt am Messestand weitere spannende Aktivitäten.

Klarer Produktfokus

„Bei unseren Exponaten haben wir uns auf eine klare und übersichtliche Produktauswahl und -präsentation konzentriert, die unsere strategischen Fokusthemen für 2025 widerspiegeln. So präsentieren wir unser ebenso umfangreiches wie flexibel einsetzbares Sortiment an Edelstahllösungen für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen wie gewerbliche Küchen oder Schwimmbäder und Duschräume. Außerdem stellen wir vor Ort unser erweitertes Produktportfolio in der Pumpentechnik einschließlich unserer innovativen Hybrid-Hebeanlagen sowie unser kundenorientiertes Serviceangebot vor“, so der Ausblick von Marketingleiter Späth.

Zudem feiern weitere KESSEL-Innovationen auf der ISH 2025 ihre Messepremiere:

• Die erweiterte Minilift-Familie bietet eine smarte Problemlösung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Für die flexible und platzsparende Kleinhebeanlage werden neue Anlagen für Schwarzwasser vorgestellt. Als effiziente Duoanlagen mit zwei Pumpen erhöhen sie dabei nicht nur die Betriebssicherheit, sondern auch die Anzahl der Anwendungsoptionen um ein Vielfaches.

• Der anschlussfertige Pumpeneinbausatz Retrofit S für fäkalienfreies Abwasser ist die einfache Lösung zum Einbau in bestehenden Schächten und Sammelbehältern. Die kompakte Duoanlage mit je zwei entnehmbaren 500 oder 1000 Watt-Pumpen sorgt im klassischen Pumpensumpf eines Einfamilienhauses sowie in Aufzug- oder Tiefgaragen-Sammelschächten für eine sichere Abwasserentsorgung.

Mehr zum ISH-Auftritt von KESSEL vom 17. bis 21. März 2025 in Halle 4.0, Stand C06 finden Sie unter www.kessel.de/ish.