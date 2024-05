Wie dichtet man Wand und Bodenplatte richtig ab? Ein Thema, das alle am Bau beteiligten brennend interessiert.



Aus diesem Grund haben sich drei namhafte Unternehmen, führende deutsche Marken, zusammengetan und eine Praxis-Roadshow auf die Beine gestellt: natürlich auf spannende und fesselnde Art und Weise. Kompakt, fundiert und mit viel Praxis-Know-how.



DOYMA, KESSEL und SOPRO haben ihr Know-how und die Kompetenz rund um die Themen "Dichtheit beim Erstellen von Durchführungen" und "Abdichten von Wänden und Bodenplatten" gebündelt.



An insgesamt vier Veranstaltungsorten in ganz Deutschland geben Expert:innen ihr Wissen weiter. Hauptaugenmerk der Praxis-Seminare liegt bei der Vermittlung von Expertenwissen rund um die sichere Durchdringung von Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie der Abdichtung nach DIN 18533.



Im umfangreichen Praxis-Teil der Präsenzveranstaltungen können die Teilnehmer selbst Hand anlegen und im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, wie die Bauteile richtig montiert und verbaut werden.



Dabei machen die Referenten auf die häufigsten Fehler in der Praxis aufmerksam und erläutern die schnelle Auswahl der passenden Systemlösungen.



Die Teilnehmer:innen lernen, Schnittstellenprobleme zu erkennen und rechtzeitig abzustimmen.



Kurz gesagt: Wir sind für Sie da. Stellen Sie Ihre individuellen Fragen an die Referenten und profitieren Sie so von der Erfahrung führender Marken.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

9:30 Uhr Begrüßung / Vorstellung der Referenten

THEORIE-PART

10:00 Uhr

DOYMA, KESSEL, SOPRO – So viel zur Theorie

das Problem mit der Dichtheit aus Schaden wird man klug Schadensfälle aus der Praxis

die Regeln Regelwerke und Verarbeitungshinweise



10:45 Uhr Pause

PRAXIS-PART

11:00 Uhr

KESSEL - Ablauftechnik, Rückstauschutz und Hebeanlagen

11:45 Uhr Mittagsimbiss

12:45 Uhr

SOPRO - Bituminöse Abdichtungen und zementäre, flexible Dichtungsschlämmen

14:15 Uhr Pause

14:30 Uhr

DOYMA – Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

15:15 Uhr Abschluss - offene Fragen und Verabschiedung

