Pressemeldung

Für die steigenden Ansprüche in puncto Raumluftqualität bietet der neue x-well hygienic im Segment der zentralen Wohnraumlüftung die elektrostatische Filterung auch von kleinsten Partikeln. Die Installation erfolgt einfach und flexibel.

Der x-well hygienic Filter kann in Verbindung mit einer zentralen Lüftungsanlage entscheidend dazu beitragen, die Gesundheit der Menschen innerhalb von Gebäuden zu schützen – was auch Allergikern zugutekommt: Die von Kermi eingesetzten Außenluftfilter haben fast ausschließlich die Klassifizierung ePM1 > 70 % nach ISO 16890. D.h. Partikel mit einer Größe von 0,3 bis 1 μm werden zu mehr als 70 Prozent abgeschieden (Zum Vergleich: Der Durchmesser eines Haares liegt etwa bei 70 μm). Das gilt auch für verschiedene Krankheitserreger wie Keime, Bakterien oder Viren, die an einen Träger, die sogenannten Aerosole, gebunden sind.

Der x-well hygienic Luftfilter wurde nun ergänzend dazu entwickelt, um die Qualität der Zuluft nochmals signifikant zu verbessern. Denn gerade in Großstädten oder in sehr landwirtschaftlichen Gebieten ist die Außenluft oft stark belastet. Die Besonderheit: Zur Filterung nutzt x-well hygienic ein elektrostatisches Feld. Dadurch erhöht sich der Abscheidegrad nochmals deutlich – Partikel mit einer Größe von 1μm werden zu mehr als 85 Prozent gefiltert.

Effekt der Kombination: Schadstoffbelastete Außenluft wird dank der Außenluftfilter der zentralen x-well Lüftungsgeräte gereinigt und durch deren hohe Wärmerückgewinnung angenehm temperiert. Vor dem Einströmen in den Raum filtert x-well hygienic die Luft dann noch einmal durch sein elektrostatisches Feld – so ist sie nahezu partikelfrei.

Da die Filterung elektronisch und nicht mechanisch funktioniert, wird der Luftstrom und die Effizienz der Lüftungsanlage nicht beeinträchtigt. Zudem sind auch keine Wartungs- oder Austauscharbeiten notwendig: Das Filterelement wird lediglich regelmäßig ausgewaschen, je nach Belastung der Außenluft etwa halbjährlich.

Die Montage des x-well hygienic Luftfilters erfolgt einfach und variabel an Wand oder Decke, positioniert zwischen Lüftungsgerät und Verteiler. Er kann außerdem auch herstellerunabhängig bei allen zentralen Lüftungsanlagen eingesetzt oder nachgerüstet werden.