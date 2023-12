KERMI: x-service - Neues All-in-One Tool für Installateure

Zusätzlich zur x-center App für die effiziente Produktsteuerung unterstützt Kermi Fachpartner nun auch mit der neuen x-service App. Sie vereint aktuell vier praktische Berechnungsbausteine rund um die Installation - für umfassenden Service, kombiniert in einem Tool. So bündelt Kermi seine digitalen Dienstleistungen komfortabel und übersichtlich mit nur zwei Apps, jeweils verfügbar in den App¬Stores und als Webversion auf der Kermi Homepage.