Pressemeldung

Mit den verschiedenen Komponenten der x-net Flächenheizungen/-kühlungen von Kermi steht für jede Anforderung und Einbausituation ein geeignetes, einfach zu installierendes System zur Verfügung. Dazu gehören auch praxisgerechte Lösungen für bauliche Herausforderungen, z. B. durch problematische Untergründe, geringe Aufbauhöhen und bei besonderen Ansprüchen, etwa an den Schallschutz.

Frei planbare Grundrisse, großflächige Wärmeabgabe und Energieeffizienz durch niedrige Vorlauftemperaturen: Aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile und als idealer Partner für moderne Niedertemperaturheizsysteme sind Flächenheizungen sehr beliebt. Speziell im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen treffen Fachbetriebe auf unterschiedlichste bauliche Gegebenheiten und Anforderungen – hier sind flexible und einfache Lösungen gefragt.

Um in jedem Umfeld mit geringem Montageaufwand optimale Ergebnisse in Bezug auf Wärmekomfort und Energieeffizienz zu erzielen, bietet das x-net Portfolio von Kermi vielerlei clevere System- und Verlegelösungen. Alle x-net Flächenheizungen-/kühlungen versprechen außerdem nicht nur im Winter angenehme Wohlfühltemperaturen, sondern lassen sich in der warmen Jahreszeit auch zum luftstromfreien Kühlen nutzen. Ein erheblicher Mehrwert angesichts der heißer werdenden Sommer.

1) Dämmstofffreie Systeme

Wer auf einen besonders niedrigen Aufbau der Flächenheizung achten muss, findet mit den dämmstofffreien Kermi Systemen die passende Lösung – wahlweise als clip System, Klettpanel oder Noppenelement. Sie bieten zudem variable Optionen, wenn die Fußbodenheizung auf bauseitiger Dämmung verlegt werden soll.

> x-net C16 clip System – schnell & robust auf jedem Untergrund

Ein Allrounder für Neubau und Renovierung ist das von der Bodendämmung unabhängige x-net C16 clip System für die Nassverlegung, mit sehr guter Fließestricheignung. Die leichten, biegefreien und sehr robusten Panels lassen sich besonders einfach zuschneiden und auf jedem Untergrund verlegen. Das macht das x-net clip System einerseits zum Problemlöser, wenn in Bestandsgebäuden der Boden nicht ideal ist und ermöglicht andererseits den Einsatz von verschiedenen Dämmungen unter dem 5 mm starken Panel. So können in Neubau und Renovierung variable Aufbauhöhen umgesetzt werden. In Kombination mit Mineralwolldämmung lassen sich hohe Anforderungen an den Schallschutz erfüllen. Das x-net clip Panel ist im Hohlkammerprinzip ausgeführt und bietet dem x-net C16 Clip sicheren festen Halt innerhalb der Kammerstruktur. Mit dem x-net C16 clip Former geht die Anbringung zügig und ergonomisch von der Hand.

> x-net C17 Klettpanel – flexible, werkzeugfreie Rohrverlegung

Komplett ohne Werkzeuge lässt sich das dämmstofffreie x-net C17 Klettpanel verlegen – für ein besonders schnelles, wirtschaftliches Arbeiten: Die Systemplatten werden vor Ort dank einer speziellen Falttechnik schnell verlegt und liegen planeben auf allen Untergründen. Selbstklebende Überlappstreifen sorgen dabei für eine fließestrichdichte Plattenverbindung. Auf der an der Oberseite aufkaschierten Gewebeklettfolie können die x-net PE-Xc Klettrohre maximal flexibel und werkzeugfrei fixiert werden – für eine einfache Ein-Mann-Verlegung. Trotz hoher Haltekraft ist die Rohrverlegung im Bedarfsfall einfach reversibel. Die Systemplatten aus Polypropylen mit Hohlkammern erlauben die Verlegung auf bauseitiger Dämmung und sind besonders geeignet für weiche Dämmstoffe bei hohen Schallschutzanforderungen. (Als x-net C17 Klettsystem auch in der Variante mit Dämmung verfügbar.)

> x-net C15 Dünnschichtsystem – ideale Renovierungslösung

Besonders flach, leicht und schnell – das x-net C15 Dünnschichtsystem eignet sich optimal für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung. Das Noppenelement, in dem die Rohre werkzeugfrei verlegt werden, ist mit einer Höhe von 14 mm enorm flach. Das ermöglicht einen sehr niedrigen Bodenaufbau ab 17 mm bei gleichzeitig geringem Gewicht. Ein weiterer Pluspunkt bei der Renovierung: Das x-net C15 Noppenelement kann nach Vorbehandlung mit der selbstklebenden Rückseite direkt auf den vorhandenen Bodenbelag aufgebracht werden. Das erspart aufwendige Stemm- und Abbrucharbeiten. Gegenüber konventionellen Systemen ist x-net C15 so konstruiert, dass sich die Vergussmasse dauerhaft und stabil mit dem tragenden Untergrund verbindet.

2) Systeme mit Dämmung

Wenn bauseits die Dämmung nicht bereits gegeben ist und die nötige Aufbauhöhe zur Verfügung steht, dann sind Fußbodenheizungssysteme mit Dämmung die erste Wahl. Denn diese reduziert die Energiekosten und erhöht die Behaglichkeit. Hier bietet das x-net Programm Noppen-, Tacker-, Klett- oder Trockensysteme sowie auch spezielle Praxislösungen – etwa mit x-net connect um der unerwünschten Wärmeabgabe von Zuleitungen entgegenzuwirken.

> x-net C11 Noppensystem & x-net C12 Tackersystem – die Klassiker der Fußbodenheizung durchdacht weiterentwickelt

Die x-net C11 Noppenplatten für Nassestrich sind entweder mit Trittschalldämmung für Wohnungstrenndecken oder mit Hartschaumdämmung für hohe Nutzlasten erhältlich. Dank ihres großen Formats und praxisgerecht weiterentwickelten Details sind sie im Wohn- oder Gewerbebau schnell verlegt. Durch die seitlich überstehende Tiefziehfolie können die Systemplatten bspw. ganz einfach zu einer estrichdichten Schutzabdeckung nach DIN 18560 verbunden werden. Die bewährte Noppenstruktur ermöglicht eine rasche, werkzeugfreie Ein-Mann-Rohrverlegung und enge Biegegrade. Weiterhin gibt sie bereits die normgerechten Rohrabstände vor. In der Rohbauphase schützen die Noppen zudem die Rohre vor Beschädigungen.

Analog zu x-net C11 bieten auch die großformatigen Tackerfaltplatten oder -rollen von x-net C12 eine Trittschall- oder Hartschaumdämmung. Das x-net C12 Tackersystem steht vor allem für Flexibilität und Freiheit bei der Verlegung der Rohre. Die entwickelte x-net Tackertechnik gewährleistet eine schnelle, rationelle Verlegung. Der eigens konstruierte x-net C12 Rohranker sowie die hochreißfeste Ankergewebefolie der Platten stellen dabei eine enorme Haltekraft sowie hohe Trittfestigkeit sicher. Für die einfache und sichere Rohrfixierung steht das x-net Tackergerät zur Verfügung.

> x-net C17 Klettsystem – mit Dämmung werkzeugfrei verlegt

Die x-net C17 Kletttechnik gibt es neben der dämmstofffreien Variante (Klettpanel) auch mit Dämmung (Klettsystem). Großformatige Klettdämmrollen und Klettrohre – mehr braucht man dabei nicht für die schnelle, werkzeugfreie Flächenverlegung. Die Klettfixierung der Rohre spielt hier ihren besonderen Vorteil aus, denn für die Befestigung muss die Dämmschichtabdeckung nicht durchdrungen werden und bleibt somit völlig intakt. Die Verlegeabstände sind flexibel, so dass sich das System auch einfach an außergewöhnliche Raumgeometrien anpassen lässt. Speziell für den Einsatz bei der Renovierung steht das x-net Klett-Rollvlies mit nur 6 mm Höhe zur Verfügung, Trittschallschutz inklusive.

> x-net connect – EnEV-konform mit erhöhtem Trittschallschutz

Egal, auf welches Verlegesystem die Wahl angesichts der baulichen Gegebenheiten fällt – eine Herausforderung bei jeder Fußbodenheizung ist die unkontrollierte Wärmeabgabe der durchlaufenden Zuleitungen ab dem Verteiler. Das innovative Verbindungssystem x-net connect macht damit Schluss. Anstatt die Zuleitungen im Estrich einzubetten, leitet das Verbindungssystem sie gezielt in eine spezielle Dämmebene darunter, dem x-net connect base. Erst dort, wo die Leitungen Wärme abgeben sollen, tauchen sie wieder in die Estrichebene auf. Die ungewollte Wärmeabgabe – zumeist im Flur – wird hingegen durch die hohe Dämmwirkung reduziert und entspricht einer Rohrdämmung nach EnEV. Optional kann außerdem auf dem x-net connect cover ein separat regelbarer Heizkreist mit x-net Klettrohren realisiert werden. Das ermöglicht eine EnEV-konforme Einzelraumregelung. Die Trittschallverbesserung der connect Systeme ist auch bei enger Anordnung der durchlaufenden Zuleitungen gesichert. Beim Einsatz von x-net connect plus wird ein erhöhter Trittschallschallschutz gemäß VDI 4100 erreicht. Die x-net connect Systeme sind einsetzbar in Verbindung mit x-net C11, x-net C12, x-net C16 und x-net C17.

> x-net C13 Trockensystem – Leichtgewicht für die Renovierung

Auch für Renovierungen, bei denen das Gewicht die entscheidende Rolle spielt, hat Kermi eine spezielle Lösung mit Dämmung im Programm. Beim x-net C13 Trockensystem werden die Rohre in der Dämmschicht statt im Estrich verlegt: Die Rohrkanäle dafür sind in den x-net Trockenbauplatten bereits vorgefertigt, lassen sich bei Bedarf mit dem x-net Heißschneidegerät aber auch noch anpassen. Für die Rohrkanäle stehen Wärmeleitbleche aus Aluminium oder Stahl zur Verfügung – je nach Anwendungsbereich. In Kombination mit Trockenestrichelementen wird durch x-net C13 eine besonders leichte Bodenkonstruktion ermöglicht, die zudem nur kurze Bauzeiten erfordert. Bei Nassestrich lässt sich ebenfalls eine niedrigere Konstruktionshöhe und ein geringeres Flächengewicht als bei als bei klassischen Nasssystemen realisieren. Die Einbettung der Rohre in der x-net Dämmplatte sorgt zudem für eine hohe Trittfestigkeit sowie den Schutz der Rohre.

3) Wandheizungen – als Alternative oder Ergänzung

Wenn sich der Bodenbelag aufgrund eines erhöhten Wärmedurchlasswiderstands (bspw. Holzdielen) nicht für eine Fußbodenheizung eignet oder wenn der vorhandene Belag erhalten bleiben soll, bietet die Wandheizung eine echte Alternative. Zudem kann sie auch eine optimale Ergänzung für Räume sein, in denen die Fußbodenheizung den Wärmebedarf über die begehbare Bodenfläche nicht decken kann, z. B. in Bädern. Zur Verfügung stehen im Kermi Sortiment zwei Varianten: Das x-net C21 Wandheizung Putzsystem kann unter allen gängigen Putzarten verlegt werden, ist durch die geringe Rohrüberdeckung besonders reaktionsschnell und universell an beliebig geformte Wandflächen anpassbar. Ohne Trocknungszeit und ohne Feuchtigkeit im Bau lässt sich hingegen das x-net C22 Wandheizung Trockensystem montieren. Es eignet sich für alle Wände, die raumseitig eine vollflächige, feste Auflage bilden und eine Beplankung aus geeigneten Trockenbauelementen erhalten. Die Anbindung kann bei beiden Wandheizungssystemen einzeln oder im Tichelmannsystem am Heizkreisverteiler erfolgen.

4) Elektrolösungen – Fußbodenheizung nachrüsten

Vor allem dort, wo kein System für eine zentrale Warmwasserheizung zur Verfügung steht oder nur eine sehr geringe Aufbauhöhe möglich ist, spielen elektrische Fußbodenheizungen ihre Stärken aus. Das macht sie vor allem bei der Renovierung zu einer attraktiven Lösung. Hier steht im Kermi Programm das x-net +e11 Mattensystem zur Verfügung – im Komplettset bestehend aus selbstklebender Heizmatte, Unterputzregler und Bodenfühler sowie Schutzrohr für dessen Installation. Die Heizmatte mit einer Höhe von 3,5 mm wird direkt unter dem Bodenbelag in Fliesenkleber oder der Ausgleichsmasse eingebettet und erwärmt so einzelne Räume schnell und dezentral bzw. unabhängig vom Heizsystem. Über die Regelung können Tages- und Wochenprogramme für individuelle Heizzeiten vorgenommen werden.

5) Industrieflächenheizung – große Flächen, hohe Belastung

In Industrie- und Gewerbebauten bieten Flächenheizungen neben der hohen Energieeffizienz entscheidende weitere Vorteile. So erlauben sie eine optimale Nutzung der Räumlichkeiten, sind wartungsfrei und haben niedrige Betriebskosten. Doch auch bei der Belastung und den Einbaugegebenheiten unterscheiden sich Industrieflächen vom Wohnungsbau. Deshalb hat Kermi die x-net C14 Industrieflächenheizung im Programm: Sie eignet sich besonders für Betonkonstruktionen, die ohne schwimmend verlegten Estrich ausgeführt sind. Eingebettet im unteren Bereich der Tragschicht im Beton beheizt das System im Winter problemlos großflächige Hallen und führt im Sommer bei Betrieb mit Kaltwasser Wärme ab. Je nach Beton-Bodenkonstruktion stehen unterschiedliche Rohrbefestigungssysteme zur Verfügung. Sowohl für Wohnungs- als auch für Gewerbebau bietet Kermi zudem professionelle Unterstützung bei der Planung und vor Ort.

6) Systemkomponenten von A bis Z – mehr Möglichkeiten, weniger Aufwand

Das Kermi x-net Programm der Flächenheizung/-kühlung bietet ausgefeilte Systemtechnik für leichtes, schnelles und sicheres Arbeiten. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen dabei für eine einfache und absolut normgerechte Montage. Angefangen bei speziellen Abrollvorrichtungen, über hochwertige 5-Schicht Rohre bis zu problemlösenden Verteilerschränken und intelligenter Regelungstechnik ist alles praxisgerecht bis ins Detail durchdacht. Ein Highlight der Kermi Systemkomponenten sind die x-net Wohnungsstation.

x-net Wohnungsstation mit Fußbodenheizungsverteiler

Die x-net Wohnungsstationen (pro) sorgen für eine hygienische Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip und eine effiziente Wärmeversorgung durch integrierten Fußbodenheizungsverteiler und Direkt-Heizkreis – in Leistungsstufen von 37 bis 75 kW. Gerade in der Wohnungswirtschaft spielt ein schneller, reibungsloser Einbau dabei eine wichtige Rolle: Durch speziell entwickelte, innovative Steckverbindungen in Kombination mit einem hohen Vormontagegrad der gesamten Station samt Fußbodenheizungsverteiler wird bei der Kermi Wohnungsstation die Montagezeiten deutlich verringert. Zudem werden durch die Modulbauweise die einzelnen Komponenten genau dem Bauablauf entsprechend bestellt, installiert und finanziert – Verschmutzungen, Beschädigung oder Verlust von einzelnen Bestandteilen auf der Baustelle lassen sich somit vermeiden. Der große Vorteil im Betrieb: Durch die just-in-time-Erwärmung des Trinkwassers ist keine Legionellen-Prüfung notwendig.

Privater Wohnbau, Gewerbe- oder Industriehallen, Neubau oder Renovierung: Mit der Vielfalt an Systemen und Speziallösungen decken die x-net Flächenheizungen/-kühlungen jede Anforderung ab – clevere Werkzeuge für eine einfache Montage und Detailergänzungen für komfortablen Betrieb und Bedienung inklusive. So finden Fachpartner und Bauherren für jede Praxisherausforderung die passende Lösung.

Mehr zu den x-net Systemen und Komponenten unter www.kermi.de/raumklima.

Quelle aller Bilder: Kermi GmbH