Für die Gestaltung eines schmalen oder engen Badezimmers ist zum einen die richtige Anordnung wichtig, aber auch die Wahl der passenden Produkte. Die innovative Duschlösung von Kermi, die LIGA Pendel-Falt U-Form, ist ein echtes Platzwunder. Im ausgefalteten Zustand ist sie ein praktischer Spritzschutz, egal ob sie direkt am Fenster, einer Vormauerung oder wie in diesem Beispiel an der freien Wand montiert wird. Bei Nichtgebrauch lässt sie sich bequem und ganz einfach auf weniger als 40 cm platzsparend an die Wand falten. Das gibt Raum frei, was vor allem in einem schmalen Schlauchbad von großem Vorteil ist.



Die LIGA Pendel-Falt U-Form lässt sich bei Nichtgebrauch bis auf weniger als 40 cm platzsparend an die Wand falten. Die Oberflächengestaltung der Duschlösung in Schwarz Soft wirkt sehr modern und passt perfekt zur Farbgebung im Badezimmer. Bilder: Kermi GmbH

Die Akzente in Schwarz Soft sind ein markanter Hingucker und passen perfekt zur Farbgestaltung des Badezimmers. Entstanden ist ein sehr schickes und modernes Badezimmer mit einer flexiblen Duschlösung.