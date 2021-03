In einem kürzlich stattgefundenen Webinar gaben Dipl.-Ing. (FH) Roland Stransky (Leitung Techn. Support Center / Anwendungstechnik, Kermi GmbH) und Daniel Wojcik (Techn. Support Center / Anwendungstechnik - Fachbereich Flächentemperierung, Kermi GmbH) einen ausführlichen Einblick in die Anforderungen des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes 2021 sowie zu den Richtlinien DIN 4109 und VDI 4100 zum Thema Schallschutz.



Die Aufzeichnung steht nun auf dem YouTube Channel www.kermi.tv zur Verfügung. Den Link zum Video und zur kurzen Inhaltsbeschreibung des Webinars finden Sie über nachfolgenden Link.



Neu auf dem Kermi YouTube Channel - das Webinar aus dem Bereich Raumklima behandelt in knapp 60 Minuten zwei aktuelle Themenbereiche:

GEG 2021 versus EnEV 2020 - Die Anforderungen an die Flächenheizung/-kühlung

Schallschutz Anforderungen an die Flächenheizung/-kühlung DIN 4109 und VDI 4100