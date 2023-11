Speziell für höhere Heizleistungen in größeren Objekten können die x-change dynamic pro Wärmepumpen in einer Kaskade zusammengeschaltet werden. Mit bis zu drei hocheffizienten Modellen der neuesten Generation lassen sich so Leistungen von etwa 20 kW bis 60 kW erreichen. Vorteil gegenüber einem einzelnen, größeren Wärmeerzeuger: Flexibilität bei der Planung und eine hohe Ausfallsicherheit: Bild: Kermi GmbH