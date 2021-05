Pressemeldung

Die Geradlinige. Das ist die Gleittür NICA von Kermi. NICA überzeugt bereits in verschiedenen Ausführungen mit raumsparender Leichtigkeit. Und jetzt ist sie neu in allen Ausführungen auch ganz pur erhältlich. Individuell auf Maß gefertigt ohne Wandprofil, lediglich oben gehalten durch edle verchromte Wandbefestigungen, vermittelt NICA ein einzigartig pures Gefühl. Fast so, als würde die Dusche im Raum schweben.



Die raumsparende Gleittür NICA ermöglicht einen bequemen und komfortablen Einstieg in die Duschkabine. Schwellenlos installiert ist sie bodeneben begehbar, erfüllt aber immer alle Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428. Die Gleittürsegmente sind zur leichten Reinigung nach innen schwenkbar.

NICA gehört zur perfekten Mittelklasse von Kermi. Überzeugend in Preis und Leistung, mit geradlinigem Design, einzigartigen Funktionen und einer enormen Variantenvielfalt. Alle Bauformen der Serie, auch die Walk-In- und Badewannenlösungen, gibt es nun ganz pur ohne Wandprofil in nahezu transparenter Optik. Und eines haben alle gemein: den unvergleichlichen Gleittürkomfort durch den serienmäßigen Soft- Open- und Soft-Close-Mechanismus. Dieser ermöglicht ein sanftes und einfaches Öffnen und Schließen der Türen.