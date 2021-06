Pressemeldung

Vornehme Zurückhaltung. Diese Beschreibung passt ideal zur neuen Duschkabine MENA. Sie erweitert das Sortiment der Beschlag-Duschkabinen von Kermi und zeichnet sich durch ihr nobles, modernes Design aus. MENA gibt es ganz reduziert auf Maß gefertigt mit Wandbeschlag, oder als Serienmodell mit Wandprofil für mehr optischen Halt. Bei einer komplett rahmenlosen Konstruktion kommen die hochwertigen Metallbeschläge besonders gut zur Geltung. Aber auch mit dem dezenten, edlen Wandprofil wirkt die Dusche sehr transparent. Alle Türen verfügen über einen nach innen und außen öffnenden Pendeltür-Komfort mit Hebe-Senk-Funktion und einen ungehinderten, bodenebenen Einstieg in die Duschkabine.



Optisch überzeugt MENA auf ganzer Linie und passt perfekt in jedes moderne Badezimmer. Beschläge und Profile sind in edlem Chrom bzw. Silber Hochglanz oder auch in der mattlackierten Oberfläche Schwarz Soft erhältlich. Sowohl die Griffplatte außen, als auch der Knopfgriff mit praktischer Fingermulde innen, überzeugen optisch und haptisch. Der charakteristische Metall-Gelenkbeschlag sieht nicht nur sehr schick aus, sondern sorgt absolut zuverlässig für eine Hebe-Senk- und Pendel-Funktion. Durch die innen glatte Oberfläche lässt sich der Beschlag ganz einfach reinigen.



MENA gibt es auf Maß mit Wandbeschlag oder serienmäßig mit Wandprofil und je nach baulicher Situation gibt es auch noch weitere Befestigungsmöglichkeiten.

MENA. Die Noble. Die neue moderne Beschlag-Duschkabine von Kermi überzeugt auf ganzer Linie in verschiedenen Ausführungen.