Volltreffer ins Schwarze: Die Beschlag-Duschkabine MENA, hier als klassischer Eckeinstieg mit Wandprofil, passt mit Akzenten in Schwarz Soft ideal in dieses moderne Badezimmer. Bild: Kermi GmbH

Oberflächen in Schwarz Matt und Weiß Matt sind der Klassiker in der Badgestaltung. Kermi zeigt mit der schicken Beschlag-Duschkabine MENA wie es geht – und beides steht ihr einfach hervorragend.

Vornehmend zurückhaltend – das beschreibt die Duschkabine MENA von Kermi perfekt. Und genau deshalb passt sie so gut in jedes moderne Badezimmer. MENA gibt es ganz reduziert auf Maß gefertigt mit Wandbeschlag oder als Serienmodell mit Wandprofil für mehr Ausgleichsmöglichkeiten bei der Montage. Bei einer komplett rahmenlosen Konstruktion kommen die hochwertigen Metallbeschläge besonders gut zur Geltung. Aber auch mit dem dezenten, edlen Wandprofil wirkt die Dusche sehr transparent.

Die Beschläge und Profile sind grundsätzlich in edlem Chrom bzw. Silber Hochglanz, aber je nach Geschmack sind sie auch in der mattlackierten Oberfläche Schwarz Soft und Weiß Soft erhältlich. Und genau diese beiden zeitlosen Trendfarben sind schon seit vielen Jahren nicht mehr aus der modernen Badgestaltung wegzudenken. Und bei MENA sieht einfach beides super aus. In Schwarz Soft wirkt die noble Duschkabine sehr edel und markant. Im frischen Weiß-Soft-Look lässt die Beschlag-Duschkabine das Bad besonders erstrahlen. Und auch die Abdeckungen des Kermi Duschplatzes gibt es farblich passend dazu.

