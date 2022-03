Pressemeldung

NICA als U-Kabine ganz pur ohne Wandprofil. So transparent, dass sie nahezu im Raum verschwindet.

Eine Duschkabine ohne viel Schnickschnack, aber mit großer Wirkung. Das ist NICA von Kermi. Durch ihr auf ein Minimum reduziertes Design wirkt die praktische Gleittür nahezu transparent. Raumsparend und mit größtmöglicher Einstiegsfreiheit passt NICA in nahezu jedes Badezimmer. Als Ausführung ohne Wandprofil wird sie individuell auf Maß gefertigt und lediglich oben fixiert durch eine edle verchromte Wandbe­festigung. Nun wurde die beliebte Serie um weitere Ausführungen ohne Wandprofil erweitert. Natürlich wie immer mit dem unvergleichlichen, serienmäßigen Soft-Open und Soft-Close Komfort, der ein sanftes und komfortables Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht. Neu als U-Kabine vermittelt NICA ein einzigartig pures Gefühl. Für die Fans von akzentuiertem Wohnen gibt es NICA ohne Wandprofil nun auch in edlem Schwarz-Soft Look.



Mehr zu NICA im aktuellen Film: