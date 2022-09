In Verbindung mit einem zentralen Lüftungsgroßgerät regelt die x-well Wohungslüftungbox VAV die bedarfsgerechte Luftmenge in der einzelnen Wohneinheit – mittels Stufenschaltung und serienmäßig verbautem Feuchtesensor. Für die Installation in Abstellkammern oder abgehängten Decken lässt sie sich flexibel hängend (Bild links) oder stehend (Bild rechts) montieren. Bilder: Kermi GmbH

Mit einer Ergänzung in seinem Programm der kontrollierten Wohnraumlüftung geht Kermi speziell auf die Anforderungen von Wohnungsbauunternehmen ein: Die neue x-well Wohnungslüftungsbox VAV – zum Einsatz in Kombination mit einem zentralen Lüftungsgroßgerät – ermöglicht eine individuelle, bedarfsgeführte Regelung mittels Feuchtesensor pro Wohneinheit. Außerdem neu erhältlich sind Design-Bodenluftauslässe in verschiedenen Varianten.

Für Betreiber von größeren Immobilien erleichtern Lüftungsgeräte, die den Luftaustausch für das gesamte Gebäude sicherstellen und zentral zugänglich untergebracht sind, den Betrieb und die Wartung. In diesem Einbauszenario lassen sich mit der neuen x-well Wohnungslüftungsbox VAV (Variable Air Volume) aber dennoch individuelle Einstellungsmöglichkeiten durch den Nutzer, wie sie auch die DIN 1946-6 empfiehlt, problemlos umsetzen: Installiert innerhalb der Wohneinheit erlaubt sie somit eine bedarfsgerechte Regelung – Feuchtesensor serienmäßig integriert.

Neben der Einstellung direkt an der Box ist für eine besonders komfortable Handhabung auf Wunsch ein T-EP Bedienelement erhältlich, das weitere Optionen wie etwa Stufenschaltung und Zeitprogramme ermöglicht. Die x-well Wohnungslüftungsbox lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und kann somit bspw. in Abstellräumen oder abgehängten Decken untergebracht werden. In der Nennweite 125 regelt sie von dort die benötigte Luftmenge für Wohnflächen bis ca. 170 m², die Nennweite 160 kommt bei Flächen bist etwa 280 m² zum Einsatz.

Für die Installation in Wohnbereichen bietet das x-well Lüftungsprogramm umfassende Komponenten für unterschiedliche Anforderungen – vom Flachkanal über Hygienefilter bis zu verschiedensten Zu- und Abluftdurchlässen.

In letzterem Segment ergänzen aktuell neue Design-Bodenluftauslässe das Sortiment, einsetzbar für den Zuluftbereich. Erhältlich sind hier verschiedenste Alu-Varianten als Roll- oder Linearrost in unterschiedlichen Farbstellungen – von dunkelsilber über bronze und messing bis hin zu schwarz. Bei den Rollrost-Varianten sind zudem auch Ausführungen in Edelstahl oder Holz möglich – für eine edle, harmonische Integration in moderne Wohnumfelder.