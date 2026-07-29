Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen: Die Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic eco verfügt serienmäßig über eine aktive Kühlfunktion und deckt je nach Ausführung neben der Heizleistung von 3 bis 14 kW bei A-7/W35 auch Kühlleistungsbereiche von 6,5 bis 16,0 kW bei A35/W18 ab. Bild: Kermi GmbH

Wechselnde Wetterextreme rücken neben effizienten Lösungen zum Heizen verstärkt auch die Gebäudekühlung in den Fokus: Angesichts von Hitzewellen steigen im privaten wie auch im gewerblichen Bereich Beratungsbedarf und Nachfrage rund um die Temperierung im Sommer. KERMI bietet hier Systeme für verschiedene Anforderungen - von Wärmepumpen mit Kühlfunktion in Kombination mit Flächenheizungen/-kühlungen oder Wärmepumpen-Heizkörpern bis hin zu den x-fresh Split­Klimageräten für schnelle, spürbare Kühlung.

x-change dynamic eco: Wärmepumpe mit Kühlfunktion

Insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhäusern können Fachhandwerker mit einer reversiblen Wärmepumpe eine sanfte, zugluftfreie Kühloption schon bei der Heizungsinstallation oder -modernisierung für ihre Kunden mit einplanen. Die effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic eco ist beispielsweise serienmäßig mit aktiver Kühlfunktion ausgestattet und deckt je nach Ausführung eine Heizleistung von 3 bis 14 kW bei A-7/W35 und zudem Kühlleistungsbereiche von 6,5 bis 16,0 kW bei A35/W18 ab. So kann sie das Gebäude nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer angenehm temperieren.

Ein bedeutender Aspekt beim Kühlbetrieb ist der Taupunkt: Wird dieser unterschritten, drohen Feuchteschäden an der Anlage und der Gebäudesubstanz. Um Kondensatbildung zu verhindern, sollten daher - abhängig von der Vorlauftemperatur im Kühlfall - die Anlagenkomponenten, wie zum Beispiel Pufferspeicher, und die entsprechenden Anbindeleitungen dampfdiffusionsdicht gedämmt sein. Zur zusätzlichen Sicherheit wird die Installation von Taupunktwächtern empfohlen.

Kühlflächen: Auf dem Boden, an der Decke oder Heizkörper

Als Heiz- bzw. Kühlflächen für das kondensatfreie Ankühlen eignen sich vor allem Flächenheizungen/-kühlungen. Schnell zu verlegen und universell einsetzbar im Neubau und bei der Renovierung ist das x-net

C16 clip System. Es lässt sich dank der leichten und robusten Panels auf nahezu jedem Untergrund verlegen. So wird das von der Bodendämmung unabhängige System einerseits zum Problemlöser auf schwierigen Untergründen in Bestandsgebäuden. Andererseits ermöglicht es den Einsatz von verschiedenen Dämmungen unter dem Panel, um auch niedrige Aufbauhöhen oder hohe Anforderungen an den Schallschutz umzusetzen. Zur einfachen und sicheren Verankerung der Rohre in der Hohlkammerstruktur des Panels kommen die x-net C16 Clips zum Einsatz. Dabei durchdringt der Clip nicht die Panelunterseite, sodass das System estrichdicht bleibt.

In Kombination mit einer reversiblen Wärmepumpe ermöglichen Flächenheizungen/- kühlungen effizientes Heizen im Winter und kondensatfreies Ankühlen im Sommer. Das dämmstofffreie x-net C16 clip System (Bild links) lässt sich mittels clip-Technik einfach sowie schnell verlegen und eignet sich auch für schwierige Untergründe. Die x-net C32 Deckenheizung/-kühlung (Bild rechts) sorgt für zugluftfreie Temperierung von oben. Bilder: Kermi GmbH

Alternativ kann großflächig über die Decke gekühlt werden: Die neue x- net C32 Deckenheizung/-kühlung lässt sich dank Trockenbauweise auch nachträglich einfach in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen integrieren und ermöglicht zusammen mit einer reversiblen Wärmepumpe nicht nur effizientes Heizen, sondern auch beste Kühlleistung. Um Feuchtebildung sicher zu verhindern, ist beim Einsatz für den Ankühlfall auf eine geeignete Taupunktüberwachung zu achten. Zum Beispiel durch den Einsatz der KERMI x-net Regelung in Kombination mit dem x-net Taupunktwächter 230V.

Dort, wo eine Flächenheizung nicht realisierbar ist, kann zudem der Wärmepumpen-Heizkörper x-flair zum Einsatz kommen. Zusammen mit einer Wärmepumpe, die serienmäßig zum Heizen und Kühlen ausgelegt ist, sorgt der speziell auf Niedertemperatur-Wärmeerzeuger ausgerichtete Heizkörper sowohl im Winter als auch im Sommer für eine angenehme Temperierung. Für den Ankühlbetrieb wird der optional erhältliche Thermostatkopf mit zusätzlicher Stellung „K“ benötigt. Dabei ist ebenfalls auf eine Taupunktüberwachung, z.B. über den optionalen Taupunktwächer 24V der x-change Wärmepumpe, zu achten. Die im Heizkörper integrierten Axiallüfter schalten sich vollautomatisch ein und verteilen die Kühle bzw. Wärme besonders schnell im Raum. Im Betrieb arbeitet x-flair mit weniger als 30 dB(A) geräuscharm und benötigt zudem wenig Strom - pro Lüfter unter 0,5 W. Als x-flair Vmulti mit sechs Anschlussvarianten bietet der Wärmepumpen-Heizkörper besondere Flexibilität beim Einbau.

x-fresh Klimageräte: Lösungen für schnelle, spürbare Kühlung

Gerade bei stark aufgeheizten Räumen oder höheren Kühllasten ist der Wunsch nach schneller, spürbarer Kühlung groß. Für diese Fälle bietet KERMI mit den x-fresh Klimageräten ein abgestimmtes Split-System­Portfolio für Wohn- und Gewerbeanwendungen. Die Single Split Serie x- fresh highwall eco etwa eignet sich für die gezielte Klimatisierung einzelner Räume und erreicht mit einem SEER von bis zu 8,8 sowie einem SCOP von 4,6 hohe Effizienzwerte und die Energieeffizienzklasse A+++ im Kühlbetrieb sowie A++ im Heizbetrieb. KI Eco Modus und Turbomodus unterstützen einen energiesparenden Betrieb sowie ein schnelles Erreichen der Wunschtemperatur. Für gesteigerte Luftqualität sorgt der Air Magic Ionisator, der bis zu 99,9 % der in der Raumluft enthaltenen Keime eliminiert. Darüber hinaus ist dank der 180°-Airflow- Technologie eine gleichmäßige Luftverteilung ohne Zugluft gewährleistet. Der Montageaufwand ist gering: Für die Anbringung des Innengeräts an der Wand wird nur eine Person benötigt. Das Außengerät lässt sich wahlweise mit einer Universal-Wandkonsole an der Wand oder auf Dämpfungssockeln am Boden montieren.

Für eine effektive Kühlung einzelner Räume: Die Single Split Serie x-fresh highwall eco kombiniert das kompakte Außengerät x-fresh outdoor single eco (Bild links) mit dem besonders leisen Innengerät x-fresh indoor highwall eco (Bild rechts) und erreicht mit einem SEER von bis zu 8,8 und einem SCOP von 4,6 hohe Effizienzwerte. Funktionen wie KI Eco Modus oder Turbomodus unterstützen einen energiesparenden Betrieb sowie ein schnelles Erreichen der Wunschtemperatur. Bilder: Kermi GmbH

Für die Klimatisierung mehrerer Räume steht das x-fresh Multi Split System mit Nennkühlleistungen von bis zu 12,3 kW zur Verfügung. Bis zu fünf individuell regelbare Innengeräte können flexibel kombiniert und schrittweise erweitert werden. Je nach Anwendung stehen neben Wand­Innengeräten auch Kassetten-, Kanal-, Konsolen- oder Truhengeräte zur Verfügung. Das x-fresh Light Commercial Split System hingegen deckt Nennkühlleistungen bis 15,8 kW ab - und eignet sich vor allem für gewerbliche Anwendungen wie Büros, Geschäfte oder Gastronomie.