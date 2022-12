Kermi Duschkabinen zeichnen sich durch eine enorm große Bandbreite aus. Für jede Badsituation, für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel gibt es eine optimale Lösung. Mit dem Kermi Duschkabinen-Konfigurator ist diese ganz schnell gefunden. Welche Einbausituation liegt im Badezimmer vor? Welche Türfunktion ist am komfortabelsten? Welche Kermi Duschkabinenserie gefällt am besten und welche Bauform ist schlussendlich die Richtige? All diese Fragen beantwortet der Produkt-Konfigurator durch spezielle Filter in Nullkommanichts. Übersichtlich und anschaulich gestaltet lässt sich ganz unkompliziert von zuhause aus die eigene Duschkabine zusammenstellen und am Ende erhält man den Artikelcode, durch den der zuständige Fachpartner den genauen Verkaufspreis ermitteln kann. Anhand der Bilder sieht man wie die ausgewählte Duschkabine aussieht, es lässt sich aber auch ganz leicht herausfinden, in welcher Ausstellung in der Nähe man die Duschkabine besichtigen kann. Die Bedienung ist sehr einfach und selbsterklärend. Ein praktischer Service, durch den man einen schnellen Überblick über das vielseitige Duschkabinen-Produktsortiment von Kermi bekommt.

Den praktischen Duschkabinen-Konfigurator von Kermi finden Sie HIER